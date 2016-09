msg services mit ihren E-Commerce-Kompetenzen auf der NEOCOM

Leistungsportfolio wird auf der Fachmesse am 12. und 13. Oktober 2016 in Düsseldorf gemeinsam mit Partnern präsentiert

(firmenpresse) - Ausgeprägte E-Commerce-Erfahrungen durch Kundenlösungen für marktführende Online-Händler



Als IT-Service- und Consultingexperte wird die msg services ag zusammen mit dem Technologiepartner Citrix sowie msg plaut und msg systems auf der Fachmesse NEOCOM ihr Lösungsportfolio für den Versandhandel und E-Commerce präsentieren. Die Partner ergänzen sich in ihren verschiedenen Kompetenzen von der System-, SAP- und IoT-Beratung bis zur Implementierung und dem Betrieb von E-Commerce-Infrastrukturen. Auch Business Intelligence-Lösungen und Konzepte für den Arbeitsplatz der Zukunft werden auf dem Stand 222 vorgestellt.



„Der digitale Wandel ist aktuell besonders stark in der Handelsbranche sichtbar“, verweist Markus Kottwitz, Abteilungsleiter Consulting bei der msg services, auf die zweistelligen Wachstumsraten von E-Commerce. „Damit gehen deutliche Veränderungen im Wettbewerb einher, bei dem sich nur gut positionieren kann, wer eine große technische Leistungsstärke in der digitalen Steuerung von Verkaufs- und Logistik-Prozessen aufweist.“ Durch ihre breiten Erfahrungen in der Konzeption und dem Betrieb von Kundenlösungen für marktführende Online-Händler sieht sich die msg services für diese Anforderungen bestens aufgestellt. „Unsere branchenspezifischen Prozess- und Logistikkompetenzen in Verbindung mit unserem Know-how in der SAP HANA-Technologie und im Hosting bieten alle Voraussetzungen dafür, anspruchsvolle Lösungen nach kundenindividuellen Erfordernissen zu entwickeln“, erwartet Kottwitz einen großen Zuspruch auf der NEOCOM. „Wir tragen die komplette Versandhandels- und E-Commerce-DNA in uns und sind somit der ideale Partner für die Retail-Branche.“



Ergänzend zur Präsentation des Leitungsportfolios sieht das Messeprogramm des Fullservice-Providers auch Impulsvorträge von Kunden, Partnern und msg-Experten vor. Sie beschäftigen sich inhaltlich beispielsweise mit dem Einsatz der „msg.cloud for SAP HANA“ bei den Online-Händlern Zalando und Zooplus. Außerdem werden in den Vorträgen die Methoden der Datenanalyse für ein besseres Kundenverständnis sowie Ansätze zur Erweiterung der Vertriebskanäle ausführlicher betrachtet.





Die Standbesucher können zudem an einer Verlosung mit wertvollen Preisen teilnehmen. Dazu gehören ein HealthCheck der Infrastruktur ebenso wie eine E-Commerce-Analyse und ein kostenloser CRM-Workshop.

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über msg services

Als IT-Service- und Consultingpartner entwickelt die msg services ag innovative Lösungen von hoher Leistungsqualität, mit denen die Kunden einen dauerhaften Mehrwert in ihrem Business entwickeln. Sie gehört zur msg-Gruppe, einem großen IT-Beratungs- und Systemintegrationsunternehmen im deutschsprachigen Raum. Herstellerunabhängig und branchenübergreifend ausgerichtet reichen die Kernkompetenzen von der Prozessberatung über Infrastrukturlösungen bis zu Betriebs- und Anwendungsservices.

www.msg-services.de





Weitere Informationen:

denkfabrik groupcom GmbH

Wilfried Heinrich

Pastoratstraße 6, 50354 Hürth

Telefon: +49 2233 6117-72

Telefax: +49 2233 6117-71

wilfried.heinrich(at)denkfabrik-group.com

www.denkfabrik-group.com



msg services ag

Ronny M. Waclawek

Max-von-Eyth-Straße 3, 85737 Ismaning

Telefon: +49 89 96101-1610

Telefax: +49 89 96101-2535

mailto:Ronny.Waclawek(at)msg-services.de

www.msg-services.de

Dies ist eine Pressemitteilung von

Denkfabrik-groupcom

Datum: 27.09.2016 - 14:57

Sprache: Deutsch

News-ID 1405222

Anzahl Zeichen: 2528

Kontakt-Informationen:

Firma: Denkfabrik-groupcom

Ansprechpartner: Can Yaprak

Stadt: Hürth

Telefon: 2233 6117-72



Meldungsart: bitte

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 62 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung