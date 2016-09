Ambulante OP-Einrichtungen: Eine sichere Alternative zum Krankenhausaufenthalt (FOTO)

Eine dicke Träne rinnt über Jonas' Gesicht. Gerade haben er und

seine Mutter vom Kinderchirurgen erfahren, dass er einen Leistenbruch

hat, der operiert werden muss. Es wird Jonas' erste OP sein - und er

hat ein wenig Angst davor. Gerade für kleinere operative Eingriffe an

Kindern seien ambulante Zentren bestens geeignet, sagt Jörg Karst,

Anästhesist und Vertreter der niedergelassenen Anästhesisten in

Berlin. Der medizinische Fortschritt macht es vielfach möglich, dass

Operationen nicht mehr stationär vorgenommen werden müssen. Weitere

Informationen und kostenfreie Services zum Thema Narkose und Narkose

bei Kindern stehen unter www.sichere-narkose.de bereit.



"Leistenbrüche gehören zu den gängigsten Diagnosen, die ambulant

bei Kindern operiert werden können. Eltern dürfen sogar meist mit in

den OP-Bereich, bis ihre Kinder unter Narkose einschlafen. Im

Aufwachraum werden die kleinen Patienten wieder von ihren Eltern in

den Arm genommen, so dass der Kontakt zwischen beiden nur kurz

unterbrochen ist.", erklärt der Facharzt für Anästhesie. Die

operative Versorgung in ambulanten OP-Zentren und gut ausgestatteten

operativen Praxen ist eine echte Alternative für viele Patienten,

denen eine OP bevorsteht. Und das nicht nur für Jonas, sondern auch

für Erwachsene und für eine Vielzahl von Diagnosen - vom grauen Star

bis zu Venenoperationen. Die Vorteile liegen auf der Hand: "Viele

Patienten wünschen sich, am Morgen nach der Operation im eigenen Bett

aufzuwachen und sich in gewohnter Umgebung vom Eingriff erholen zu

können", so Karst. Ambulante OP-Zentren sorgten für relativ geringe

Wartezeiten auf die Operation bei gleich hohen medizinischen

Standards wie im Krankenhaus. "Außerdem operiert Sie vermutlich Ihr

behandelnder Arzt, dem Sie vertrauen und der Sie mit seinem Team

individuell betreut."



Ambulante OP- Einrichtungen - eine Alternative zum



Klinikaufenthalt In Berlin leitet Jörg Karst u.a. eines von 23

ambulanten OP-Zentren, angegliedert an ein großes Krankenhaus. Vier

angestellte Anästhesisten und Anästhesistinnen gehören zu seinem

Team.



Darüber, ob eine OP im Krankenhaus oder ambulant in einer

ambulanten Operationseinrichtung durchgeführt wird, entscheiden vor

allem der Operateur, also z.B. der Orthopäde, Gynäkologe usw.,

zusammen mit dem Anästhesisten. Die Entscheidung hängt zum einen von

der Schwere der OP ab. Außerdem verschafft sich der Anästhesist im

Aufklärungsgespräch mit eingehender Untersuchung einen Eindruck

davon, ob der Patient frei von Nebenerkrankungen, z.B. an Herz oder

Lunge ist, ob er eine häusliche Betreuung gewährleisten kann und ob

die ambulante OP mit Erholung zu Hause ein höheres Risiko mit sich

bringen würde oder nicht. Ist alles ok, dann steht der OP in einem

ambulanten Zentrum nichts im Wege. Dabei sieht Karst den

Anästhesisten als "wichtigsten Begleiter des Patienten während eine

OP".



Jonas Mutter ist zufrieden. Der Kinderchirurg befürwortet eine OP

in einem ambulanten Zentrum und macht für beide einen Termin beim

Anästhesisten nebenan. Am Tag der Operation, die schon bald

stattfinden soll, kann Jonas dann bereits nach wenigen Stunden wieder

mit seinen Eltern nach Hause, um sich dort zu erholen.







