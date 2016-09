RupertusTherme Bad Reichenhall erhält WellnessGütesiegel

Gütesiegel für?Premium-Qualität?des Deutschen Wellnessverbandes.

Geschäftsführer Dirk Sasse Bad Reichenhall

(firmenpresse) - Die RupertusTherme (http://www.rupertustherme.de) Bad Reichenhall hat sich zum fünften Mal freiwillig einem umfassenden Mystery-Check des Verbandes durch spezialisierte Sachverständige unterzogen. Dabei wurde die Erfüllung der vom Deutschen Wellness Verband festgelegten Qualitätsstandards begutachtet.



"Die Anlage der RupertusTherme besticht durch ihre formschöne und ästhetische Architektur, die durchdachte Ausgestaltung mit aufmerksamen Details, die gepflegten Außenbereiche und nicht zuletzt durch die außerordentlich schöne Lage und den damit verbundenen Blick in die umgebende Natur. Auch bei größerem Gästeaufkommen bleibt die Atmosphäre frei von Hektik und Lärm, vermittelt Behaglichkeit, Ruhe und Entspannung", so der Wellnessverband.

Die RupertusTherme erreichte die Premium-Zertifizierung durch den Deutschen Wellness Verband mit 91 % in der Gesamtbewertung.



Geschäftsführer Dirk Sasse bewertet die Zertifizierung als wiederholten Beweis für den eingeschlagenen Weg, verbunden mit einer hohen Attraktivität und Anziehungskraft der RupertusTherme weit über die Grenzen des Berchtesgadener- und Salzburger Landes hinaus. Mit 91% erreichter Punktebewertung wurde wieder ein erfreuliches Ergebnis erreicht, was uns sehr freut und auch Ansporn gibt uns weiter im Detail unseres Dienst- und Serviceangebotes zu verbessern. Feinjustierungen sind die stetigen Begleiter im stark personalisierten Dienstleistungsgeschäft.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.rupertustherme.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Das Thermenkonzept, mit separaten Zugängen und räumlicher und funktionaler Trennung der Bereiche Therme und Familienbad mit seinen fünf Quellen: AlpenSole ThermenLandschaft - die Quelle des Salzes, Alpine Saunalandschaft - die Quelle des Feuers, WellnessCenter - die Quelle der Muße, FitnessCenter - die Quelle der Energie und Familienbad - die Quelle der Freude, garantiert das harmonische Miteinander.



Genießen Sie mit der wohltuenden Wirkung 32° - 37° warmer Bad Reichenhaller AlpenSole aus dem Meer der Urzeit eine Pause vom Alltag. Erfahren Sie, wie sich Körper und Geist erholen. Im Einklang mit der Natur erwartet Sie ein einzigartiges Wohlfühlamniente und Familienspaß pur.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Bayerisches Staatsbad Bad Reichenhall, Kur GmbH Bad Reichenhall/Bay. Gmain - RupertusTherme

PresseKontakt / Agentur:

Bayerisches Staatsbad Bad Reichenhall, Kur GmbH Bad Reichenhall/Bay. Gmain - RupertusTherme

Dirk Sasse

Wittelsbacher Strasse 15

83435 Bad Reichenhall

d.sasse(at)bad-reichenhall.de

08651 7622 200

http://www.rupertustherme.de



Datum: 27.09.2016 - 15:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1405227

Anzahl Zeichen: 1534

Kontakt-Informationen:

Firma: Bayerisches Staatsbad Bad Reichenhall, Kur GmbH Bad Reichenhall/Bay. Gmain - RupertusTherme

Ansprechpartner: Dirk Sasse

Stadt: Bad Reichenhall

Telefon: 08651 7622 200





Diese Pressemitteilung wurde bisher 56 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung