Winter auf „guat Bayerisch“

Landschaft im Winter

(firmenpresse) - Der Winter auf GUT EDERMANN ist anders: ruhig, sanft und beschaulich – nicht zu verwechseln mit langweilig. In einer traumhaften Panoramalage inmitten des bayrischen Rupertiwinkels verführt das außergewöhnliche SpaHotel in einem historischen Gut zum grenzenlosen Entspannen. Nur einen Katzensprung entfernt liegen München, Salzburg, der Chiemsee und der Königssee. In Teisendorf und der umliegenden Region lebt der Sinn für Traditionen. Winterurlauber genießen beim Schneeschuh- und Winterwandern die Ursprünglichkeit der Gegend und traumhafte Naturlandschaften. Langlaufen, Rodeln, Eislaufen am Waginger See „ums Eck“, Skifahren, Pferdeschlittenfahren, Tourenski und Pulverschnee in den Berchtesgadener Bergen – alles ist möglich, aber es darf auch einmal einfach nur nichts sein. Wenn sich der Schnee über das hügelige Voralpenland legt, wird es in dem AlpenSpa des GUT EDERMANN so richtig gemütlich. 2.500 m² stehen für winterliche Wellnesstage zur Verfügung. Wohlige Hitze spüren in der außergewöhnlichen Saunalandschaft, abtauchen im Indoorpool oder im PrivateSpa, Genussbäder mit Johanniskraut, Rosenblüten oder Zirbenölen wirken lassen oder Wasseranwendungen nach Kneipp, Massage- oder Beautybehandlungen u.v.m. In der gemütlichen Bauernstube schmeckt die GenussKüche aus regionalen, frischen Produkten: vom Frühstück mit regionalen, naturbelassenen Milchprodukten aus der Molkerei Berchtesgadener Land bis hin zum winterlichen „Weihnachtsbock“ von der Privatbrauerei Wieninger, vom Fleisch von den umliegenden Bauernhöfen bis hin zu den Kräutern und Wildkräutern aus dem hoteleigenen Garten und den unberührten Wiesen (Kulinarik-Partner des GUT EDERMANN: Molkerei Berchtesgadener Land www.molkerei-bgl.de, Bad Reichenhaller Mineralwasser www.berg-frisch.de, Privat Brauerei Wieninger www.wieninger.de, weiterer Partner: Golfanlage Berchtesgadener Land Weng www.gcbgl.de). Schritt für Schritt, Idee für Idee, Baustein für Baustein und mit viel Fingerspitzengefühl wurde aus einem historischen Anwesen im Rupertiwinkel das heutige GUT EDERMANN – ein SpaHotel, das seinesgleichen sucht.





Zeit für sich

Leistungen: 2 Ü im Designzimmer, köstliches Verwöhnfrühstück vom Buffet, 4-Gänge-GenussMenü am Abend, 1 x Willkommensgetränk an der Hotelbar, 1 Fl. Wasser kostenfrei bei Anreise am Zimmer, 1 x HotStone (25 Min.), 1 x Gesichtsmassage (25 Min.), 2.500 m² AlpenSpa, SpaTasche zum Verleih, Sport- und Aktivprogramm – Preis p. P.: ab 270 Euro



Events auf GUT EDERMANN

08.10.16: Bierspektakulum

21./28./29.10.16, 12.11.16: Wilderer Event

14.11.–28.12.16: Gans & Enten Genusswochen

27.11.16, 18.12.16: Adventsingen „Ein Stern ist aufgegangen“

04.12.16: Kreativer Handwerksmarkt

27.11.16, 04.12.16, 11.12.16, 18.12.16: Glühweinausschank mit Weisenbläsern

06.12.16: Nikolaus

31.12.16: Silvestergala

01.01.17: Langschläferfrühstück

14.02.17: Valentinstag GenussMenü



Kommentare zur Pressemitteilung