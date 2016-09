LCN SPA Balance Hammam – reinigende Entspannung für Körper und Seele

Oestrich-Winkel, September 2016 – Augen schließen, tief einatmen und eintauchen in die entspannende Welt des Hammam. Die Quelle der Erholung für Körper, Geist und Seele findet sich ab sofort auch im neuen LCN Körperpeeling wieder. Das SPA Balance Hammam Body Scrub vereint die faszinierenden Merkmale der traditionellen Badezeremonie mit erlesenen Ingredienzien. Die feine Peelingtextur auf Basis eines natürlichen Salzpeelings mit Arganöl reinigt und pflegt die Haut. Herrlich duftend, verwöhnt sie jede Zelle im Körper und entführt in die Welt des Orients. Mit dem Hammam Handschuh erfährt die Haut eine stimulierende Peelingmassage und wird seidenzart gepflegt. Die leichten Klänge der SPA Wellness-CD begleiten die Wellnessbehandlung in der heimischen Wohlfühloase.

(FOTO: LCN) Das neue Peeling SPA Balance Hammam Body Scrub von LCN

(firmenpresse) - Der faszinierende Baderitus des Hammam reicht von der Körperreinigung über sinnliche Dufterlebnisse bis hin zu einer regenerierenden Massage. Diese Kombination ist auch die Essenz des neuen Körperpeelings LCN SPA Balance Hammam Body Scrub. Ein natürliches Salzpeeling ist die Basis der Peelingtextur, die außerdem wertvolles Arganöl beinhaltet. Die feinen Salzkörnchen entfernen sanft abgestorbene Hautzellen – dem pflegenden Arganöl wird eine reinigende und entgiftende Wirkung nachgesagt. Das Ergebnis ist sofort sichtbar: Die Haut wird samtweich und spürbar glatter. Der Duft des Peelings verwöhnt währenddessen den Geist. Angenehm würzig, hüllt er die Sinne ein und führt zur puren Entspannung. Mit dem passenden Hammam Handschuh wird das Peeling aufgetragen. Einfach eine kleine Menge auf die Hände geben, mit Wasser aufschäumen und den Körper in kreisenden Bewegungen mit dem Handschuh einreiben. Die Durchblutung wird angeregt, alte Hautschüppchen werden abgetragen und gleichzeitig wird die Hauterneuerung angekurbelt. Im Anschluss die Haut noch mit einer wohltuenden Massage verwöhnen. Die LCN SPA Hammam-Zeremonie wird von leichter Klangmusik der SPA Wellness-CD „Spirit of Water“ begleitet. Wunderschöne musikalische Ensembles untermalen den hohen Wellnessfaktor.



Das SPA Balance Hammam Body Scrub, die Handschuhe und die CD sind seit dem 1. September 2016 im Handel erhältlich.



Unverbindliche Preisempfehlung:

LCN SPA Balance Hammam Body Scrub, € 14,90

LCN Hammam-Handschuh, € 4,90

LCN Wellness-CD „Spirit of Water“, € 26,10





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über LCN

LCN ist eine Marke des renommierten deutschen Kosmetikunternehmens Wilde Cosmetics, das qualitativ hochwertige kosmetische Produkte und Dienstleistungen anbietet. Hinter dem Markenzeichen LCN verbirgt sich der Name Light Concept Nails. 1985 wurden unter diesem Namen erstmals lichthärtende Kunststoffe aus der Dentalindustrie für die Verlängerung und Verstärkung von Fingernägeln eingesetzt. Heute vertreibt LCN weltweit – in über 60 Ländern, von den USA bis Japan – mit großem Erfolg mehr als 3.000 verschiedene innovative Pflegeprodukte aus den Bereichen Hand-, Nagel- und Fußpflege sowie dekorative Kosmetik, stets mit höchstem Anspruch an Qualität, exklusiven Inhaltsstoffen und guter Verträglichkeit. Endverbraucher können die Produkte von LCN deutschlandweit im kosmetischen Fachhandel, in zahlreichen inhabergeführten Parfümerien sowie in einzelnen Karstadt Kaufhäusern kaufen oder im Online-Shop unter www.lcnforyou.de. Ausgewählte Produkte sind außerdem unter www.douglas.de und in Müller Parfümerien erhältlich. Wilde Cosmetics, ein inhabergeführtes Unternehmen unter der Leitung von Geschäftsführer Michael Kalow, hat seinen Sitz in Oestrich-Winkel (Deutschland) und beschäftigt über 200 Mitarbeiter. Die Wurzeln des erfolgreichen Kosmetikunternehmens gehen zurück bis in das Jahr 1914. Dort begann Wilde mit der Entwicklung und Herstellung hochwertiger Porzellan- und Kunststoffsysteme für dentale Anwendungen. Abgesehen von LCN gehören die Marken LaNature und Glossy Island zu Wilde Cosmetics. Gemeinsam mit MONTEIL Cosmetics und Yoida bildet Wilde Cosmetics die WildeGroup. Weitere Informationen sind im Internet unter www.wilde-group.com verfügbar.

