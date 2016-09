BlueJeans Network nimmt mit neuen Führungskräften den milliardenschweren Markt für Enterprise-Videolösungen ins Visier

Frank Vella (ehemals Hewlett Packard Enterprise) und Mark Strassman (ehemals Autodesk) werden als Revenue bzw. Product Leader die Videorevolution vorantreiben

(firmenpresse) - München, 27. September 2016 – Auf dem Weg zur Etablierung von Live-Video im Unternehmen stärkt BlueJeans Network seine Führungsmannschaft mit zwei Top-Führungskräften. Der weltweit führende Anbieter von cloudbasierten Videokommunikationslösungen holt Frank Vella als Chief Revenue Officer (CRO) und Mark Strassman als Chief Product Officer (CPO) in seine Reihen. Als ehemalige Unternehmenskunden von BlueJeans wollen die beiden Executives den mit 36 Mrd. US-Dollar extrem lukrativen Markt für Enterprise-Videolösungen erobern.



Der personelle Neuzugang fällt mit der magischen Marke von jährlich 2 Milliarden Videominuten zusammen, der sich die BlueJeans-eigene Plattform Enterprise Video Cloud™ Schritt für Schritt nähert. Mit Millionen von Nutzern und rund 100 neuen Enterprise- und Midmarket-Kunden allein im letzten Quartal baut BlueJeans seine Stellung im Enterprise-Videomarkt kontinuierlich aus. Nach der Bekanntgabe seiner Integration mit Facebook Live verbuchte das Unternehmen innerhalb eines einzigen Tages nahezu 200 neue Business-Registrierungen für Softwaretests. Durch die branchenweit einmalige Integration können Unternehmen und Organisationen in großem Maßstab interaktiv mit ihrem Facebook-Publikum kommunizieren und so Millionen von Nutzern erreichen.



„Unser beachtliches Wachstum in der Vergangenheit wird uns als Basis für den geplanten Quantensprung im kommenden Jahr dienen – dem Jahr, indem wir neu definieren werden, wie die Unternehmen mit wichtigen Personenkreisen kommunizieren, seien es Kunden, Partner oder Mitarbeiter“, prognostiziert BlueJeans-CEO Krish Ramakrishnan. „Frank Vella und Mark Strassman sind außerordentlich fähige Führungskräfte, die eine Fülle an Erfahrung, Wissen und Leidenschaft für das Kundengeschäft mitbringen. Mit ihnen an Bord werden wir noch besser in der Lage sein, die globale Unternehmenskommunikation zu transformieren.“



Vella ist ausgewiesener Software-Experte und war bei Hewlett Packard zuletzt als Vice President für den weltweiten Vertrieb zuständig. Führungspositionen hatte er zudem bei Virtustream (COO), Quest Software (Global VP of Sales), Microsoft (Managing Director of Sales, Financial Services) und GE (Vice President of Sales) inne. Frank Vella genießt hohes Ansehen für seine Fähigkeit, Software-, Hardware- und Service-Angebote sektorübergreifend zu skalieren. Als CRO von BlueJeans ist er für sämtliche Bereiche der Umsatzgenerierung und globalen Vertriebsaktivität verantwortlich.





„In meiner ganzen Karriere habe ich noch keine so massive Marktverschiebung gesehen, wie sie derzeit bei der Live-Videonutzung durch Unternehmen zu beobachten ist“, erklärt Vella. „Videotechnologien haben erst den Consumer-Markt erobert und machen sich nun daran, ein inhärenter Teil der Arbeitswelt zu werden.“



Mark Strassman blickt auf mehr als 20 Jahre Führungserfahrung in den Bereichen allgemeines Management, Operations, Produkte und Marketing zurück. Neben internationalen Technologieunternehmen wie Adobe, Macromedia, Autodesk und Blackboard war er für zahlreiche Startups tätig. Dabei hat er sich als extrem marktkundiger Spezialist für die Entwicklung und Steuerung weltweit erfolgreicher Produkte erwiesen, die von Milliarden Verbrauchern verwendet werden. Als CPO wird Strassman die innovative Produktpalette von BlueJeans erweitern und aktiv dazu beitragen, dass die nächste Generation von Videolösungen in der Wirtschaftswelt Fuß fasst.



„Die Videokommunikation bildet die Speerspitze einer Revolution, die sich in den Unternehmen anbahnt und BlueJeans ist hier ganz vorne mit dabei“, so Strassman. „Das Besondere an BlueJeans ist die extreme Fokussierung, mit der es Lösungen liefert, die genau das bieten, was seine Kunden wollen: interne und externe Vernetzung und Beteiligung auf einem Niveau, das die Kommunikation von Unternehmen grundlegend ändert.“



Der rasante Aufstieg von BlueJeans ist der Tatsache zu verdanken, dass immer mehr Unternehmen auf Videolösungen setzen, um Meetings und größere Veranstaltungen durchzuführen. BlueJeans-Kunden wie Expedia, LinkedIn, Facebook und Red Hat gehen dabei voran, indem sie ihre Videopräsenz und -nutzung kontinuierlich ausbauen.



„In einem weltweiten Unternehmen wie dem unseren verändert Live-Video die Kooperation zwischen den Beschäftigten von Grund auf. Sowohl Produktivität als auch Mitarbeiterengagement haben sich durch BlueJeans erheblich verbessert“, schildert Chris Burgess, Vice President Information Technology bei Expedia, seine Erfahrungen. „Bei wichtigen Besprechungen reicht es einfach nicht, nur telefonisch miteinander verbunden zu sein.“



Wenn Sie Interesse an weiteren Informationen haben oder von Telefon- auf Videokonferenzen umsteigen möchten, besuchen Sie uns unter bluejeans.com.







