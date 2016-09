Nur konkrete Patientenverfügungen werden umgesetzt / BKK·VBU und Deutsche Gesellschaft für Vorsorge mbh arbeiten zusammen

(ots) - Rund 30 Prozent aller Deutschen haben eine

Patientenverfügung. Nach dem aktuellen Urteil des Bundesgerichtshofs

(BGH) werden viele überarbeitet werden müssen, denn unklare

Formulierungen können das Dokument im Ernstfall wertlos machen. Um

ihren Kunden bei der Erstellung wirkungsvoller Patientenverfügungen

zu helfen, kooperiert die Betriebskrankenkasse Verkehrsbau Union

(BKK·VBU) mit der Deutschen Gesellschaft für Vorsorge mbh.



Mediziner und Experten sind sich seit langem einig: Zwei von drei

Patientenverfügungen sind im Ernstfall nicht zur Durchsetzung des

Patientenwillens geeignet. Der BGH hatte dies auch im August in einem

wegweisenden Urteil bestätigt und dabei die Anforderungen an wirksame

Vorsorgedokumente präzisiert.



"Niemand beschäftigt sich gerne mit Fragestellungen zum Sterben

und dem Tod", erklärt Martina Zimmermann, Bereichsleiterin

Gesundheitsmanagement bei der BKK·VBU, "wer aber in der letzten Phase

seines Lebens sein weitreichendes Recht auf Selbstbestimmung

wahrnehmen möchte, sollte den Umfang der gewünschten Behandlungs- und

Pflegemaßnahmen verbindlich regeln. Damit unsere Kunden eine

Patientenverfügung verfassen können, die den aktuellen Anforderungen

entspricht, arbeitet die BKK·VBU als eine der ersten Krankenkassen

mit der Deutschen Gesellschaft für Vorsorge zusammen."



Onlineportal Patientenverfügung



Unter www.meinepatientenverfügung.de steht ein Online-Portal zur

Verfügung, mit dessen Hilfe medizinisch, juristisch und ethisch

fundierte Vorsorgedokumente erstellt werden und bestehende

Patientenverfügungen per BGH-Kurzcheck überprüft werden können. Der

Onlineservice führt Schritt für Schritt durch die komplexe Thematik,

unterstützt den Meinungsbildungsprozess und gibt interaktiv immer die

gerade benötigen Erklärungen und Hilfestellungen.



Die Onlinebearbeitung kann jederzeit unterbrochen und später



fortgeführt werden, der jeweils aktuelle Stand wird sicher

gespeichert. Nach der Fertigstellung werden die Dokumente in

Papierform per Post zur Unterschrift zugesandt.



"Unser Ziel ist es, jeden Erwachsenen ohne zusätzliche

Hilfestellung oder spezielle Kenntnisse in die Lage zu versetzen,

eigenständig und rechtssicher für persönliche gesundheitliche

Krisensituationen vorsorgen zu können. Die zahlreichen positiven

Kundenbewertungen bestätigen uns, dass uns dies hervorragend gelungen

ist", so Tobias Niemann, Geschäftsführer bei der Deutschen

Gesellschaft für Vorsorge mbH.



Durch die Kooperationsvereinbarung erhalten Kunden der BKK·VBU

diesen Service zum Vorzugspreis. Darüber hinaus wird die erstmalige

Erstellung einer Patientenverfügung auf meinepatientenverfügung.de im

Bonusprogramm "Gesund leben zahlt sich aus" honoriert.



Weitere Informationen unter www.meine-krankenkasse.de und

www.meinepatientenverfügung.de







Pressekontakt:

BKK·VBU

Sylvie Renz - Pressereferentin -

Lindenstraße 67, 10969 Berlin

Tel.: (0 30) 7 26 12-13 16

Fax: (0 30) 7 26 12-13 99

sylvie.renz(at)bkk-vbu.de

www.meine-krankenkasse.de



Original-Content von: BKK VBU, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

BKK VBU

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 27.09.2016 - 14:39

Sprache: Deutsch

News-ID 1405233

Anzahl Zeichen: 3504

Kontakt-Informationen:

Firma: BKK VBU

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 53 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung