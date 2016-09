miracle-wood: einzigartige Kombination aus Holz und LEDs lässt Interieur erstrahlen

Tischlerei Seehafer präsentiert eine neuartige Verbindung aus Holz und LEDs, welche Interieur-Elemente zu Lichtquellen macht

miracle-wood als Wand- und Deckenpaneele

(firmenpresse) - Die traditionsreiche Tischlerei Seehafer aus Hamburg bringt mit miraclewood eine Eigenentwicklung auf den Markt, die Holzpaneele mit LED-Technik verbindet. Durch die feinen Ausfräsungen entlang der natürlichen Holzstruktur werden Einrichtungselemente zu indirekten Lichtquellen und einzigartigen Design-Highlights.



Für die Illumination von Räumen sind damit neue Möglichkeiten gegeben: Die Holzpaneele lassen sich in Möbelstücken wie Tischen, Sideboards und Schränken verarbeiten. Ebenso kann miracle-wood für Küchenarbeitsplatten, Wandverkleidungen oder Fußböden eingesetzt werden. Jedes Paneel entsteht als handgefertigtes Unikat. Ein Patent für das aufwendige Herstellungsverfahren wurde von der Tischlerei eingereicht. Es befindet sich im Status Patent Pending.



"Mein Großvater, Alfred Seehafer, hat unsere Tischlerei 1948 gegründet. Ich bin mit der Faszination an dem Werkstoff Holz aufgewachsen. Mit miracle-wood ist uns eine Entwicklung gelungen, welche sowohl innovativ ist als auch die natürliche Struktur des Holzes optimal zur Geltung bringt", erklärt Axel Seehafer, Geschäftsführer der Tischlerei. "Wir sind stolz auf unsere Entwicklung und die breite Palette, die wir bereits anbieten können." Die Tischlerei bietet miraclewood in drei Editionen sowie aus verschiedensten Hölzern an. Für die Fine Edition werden zarte Hölzer mit gleichmäßiger Maserung verwendet. Die Paneele besitzen eine ebene Oberfläche und wirken elegant und grazil. Die eingefrästen und im Anschluss versiegelten Lichtstreifen verlaufen entlang der Holzmaserung. Die Structure Edition hebt den ursprünglichen Charakter des Holzes

hervor. Die Beleuchtung verläuft entlang der natürlichen Holzstruktur. Das Hauptmerkmal der Gold Edition ist Blattgold, welches die Lichtstreifen ziert.



Produziert werden die Paneele ausschließlich in der Tischlerei in Hamburg von einem 12 köpfigen Team. Das Unternehmen plant und realisiert für seine Kunden und in Kooperation mit Architekten individuelle Einzelstücke jeglicher Art.





Die Tischlerei Alfred Seehafer GmbH aus Hamburg wurde 1948 von Alfred Seehafer gegründet. Im Jahr 1973 übernahm dessen Sohn Klaus Seehafer die Geschäftsführung. Heute führt Axel Seehafer die Tischlerei in dritter Generation. Zum Team gehören zehn Mitarbeiter und zwei Auszubildende. Die Handwerkskunst hat für das Familienunternehmen einen hohen Stellenwert. Gleichzeitig setzt der Betrieb auf Innovationen und konnte im Zuge dessen das Produkt miracle-wood bis hin zur Marktreife entwickeln. Im Showroom des Unternehmens in Hamburg haben Interessenten die Möglichkeit, miracle-wood selbst in Augenschein zu nehmen.



Website: www.tischlerei-seehafer.de



