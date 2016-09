Medevac-Ausblick bis 2026: Resultate unserer Umfrage unter 100.000 Mitgliedern von Defence IQ

(ots) -



Defence IQ-Mitglieder sowie Teilnehmer der letzten

MEDEVAC-Konferenz haben ihre Meinung zu MEDEVAC in 2016 und der

Entwicklung in den nächsten zehn Jahren bis 2026 mitgeteilt. Auf der

Basis der Resultate stellen wir Ihnen eine Info-Grafik zur Verfügung.



Wenn Sie MEDEVAC ausliefern, in einem zugehörigen Feld arbeiten

oder auf diesem Markt ein industrielles Angebot bieten, kann diese

Info-Grafik Ihnen bei der Entscheidungsfindung in den nächsten zehn

Jahren und darüber hinaus helfen.



Laden Sie die Info-Grafik noch heute hier herunter:

http://www.medevacevent.com/medevac-outlook-for-2026-mc?utm_source=pr

newswire&utm_medium=ad&utm_campaign=-external-pressrelease&utm_term=i

nfographic&utm_content=text&mac=21708.005_prnews&disc=21708.005_prnew

s



MEDEVAC-Gipfeltreffen

London, GB

19. - 20. Oktober 2016



Wenn die Info-Grafik oben Ihr Interesse geweckt hat, schauen Sie

sich einige Teilnehmer des MEDEVAC-Gipfels an, die wir nachstehend

aufgeführt haben.



- Examinierte Pflegekraft, schwedische Streitkräfte

- Medizinischer Offizier einer Basis, Verteidigungsstreitkräfte von

Neuseeland

- Direktor, NAAMTA

- Medicaller-Planer / belgische Verteidigungsstreitkräfte, 1 EMI

- Vorsitzender, Luftambulanz Tirol GmbH

- Anästhesiologe, schwedische Luftwaffe

- Kapitän, medizinischer Direktor, schwedische Helikopter-Medevac,

schwedische Luftwaffe

- Medizinischer Direktor, schwedische Helikopter-Medevac, schwedische

Luftwaffe

- 1 Lt, COMOPSMED

- Medizinischer Kapitän, Dave Frans

- Oberst/gemeinsame medizinische Operationen und Schulungsabteilung,

Medizinabteilung der königlichen Streitkräfte von Norwegen

- Leiter des Koordinationszentrums zur Patienten-Evakuierung,

Ministère de la Défense

- Zuständiger Bearbeiter, langfristige Luftcharter, Vereinte Nationen



- Repräsentant, königliche dänische Streitkräfte

- Kapitän, gemeinsame norwegische medizinische

Luftevakuierungseinheit, Medizinabteilung der königlichen

Streitkräfte von Norwegen

- Direktor, US- Armee

- Repräsentant, europäische Verteidigungsagentur

- Stellvertretender Sanitätsinspekteur, spanische Streitkräfte

- Chirurg in der Zentrale des Lufttransportkommandos, US-Luftwaffe

- Kommandierender General, regionales Gesundheitskommando Europa und

kommandierender Chirurg, US-Armee

- Parkes-Professor, AMD

- Repräsentant, bulgarische Streitkräfte

- Kommandant des nigerianischen Luftwaffen-Hospitals 345, Kaduna,

Nigeria, nigerianisches Hochkommissariat

- Leitender Gesundheitsoffizier, internationale Rotkreuz- und

Rothalbmond-Gesellschaften

- Oberst und kommissarischer Generalarzt, ungarische Streitkräfte



Um neueste Infos zu bekommen, laden Sie das Programm hier

herunter: http://www.medevacevent.com/agenda-mc?utm_source=pr newswir

e&utm_medium=ad&utm_campaign=-external-pressrelease&utm_term=agenda&u

tm_content=text&mac=21708.005_prnews&disc=21708.005_prnews



Wenn Sie teilnehmen möchten, buchen Sie hier: https://register.iqp

c.com/srspricing.aspx?eventid=1003395&utm_source=pr newswire&utm_medi

um=ad&utm_campaign=-external-pressrelease&utm_term=pricing&utm_conten

t=text&mac=21708.005_prnews&disc=21708.005_prnews



Richard Jones

Direktor des MEDEVAC-Gipfeltreffens

+44-(0)20-7036-1300



enquire(at)defenceiq.com



Original-Content von: Defence IQ, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Defence IQ

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 27.09.2016 - 15:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1405239

Anzahl Zeichen: 3795

Kontakt-Informationen:

Firma: Defence IQ

Stadt: London





Diese Pressemitteilung wurde bisher 28 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung