Top Leistung von Assistenz&Sekretariat

(PresseBox) - Die Anforderungen an die Assistenz und das Sekretariat sind hoch ? sie zu meistern gelingt auf Basis einer guten Selbstorganisation. Konkret: Wer seinen Chef optimal entlasten will, muss sein Office professionell organisieren, seine Zeit richtig einteilen, Prioritäten sachgerecht setzen und eine klare Kommunikation in alle Hierarchie-richtungen einfordern und praktizieren.

Hier sind die qualifizierenden Fortbildungen für Assistenz und Sekretariat.

Strukturiert arbeiten im digitalen Büro

11. November 2016 München oder

16. Dezember 2016 Stuttgart/Esslingen

www.management-forum.de/sekretariat_digital

Professionelle Chefentlastung

11. + 12. Oktober 2016 Wiesbaden

13. + 14. Dezember 2016 in München

www.management-forum.de/chefentlastung

Erfolgreich zwischen Assistenz- und Projektaufgaben

22. November 2016 München

www.management-forum.de/aufgaben

Stark im doppelten Chefsekretariat

23. November 2016 München

www.management-forum.de/stark





Management Forum Starnberg

