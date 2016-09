IT & Hardware & Software & TK

Spirent und Calient stellen gemeinsame Lösung für Hybrid-Network-Testing vor

NFV- und Multi-Speed-Ethernet-Testing mit Spirent Velocity und Calient S-Series

Spirent ist spezialisiert auf Testlösungen für Netzwerke der nächsten Generation

(firmenpresse) - Spirent Communications, Spezialist für Test-Automationslösungen für Mobile- und Cloud-Networking, hat die Optical-Circuit-Switching-Technologie der Calient S-Series in die Orchestrierungs- und Automations-Software Spirent Velocity integriert. Die Kombination der beiden Produkte ermöglicht es Herstellern, Service- und Cloud-Providern, den Betrieb ihrer Testlabore zu konsolidieren und zu skalieren, als Cloud-basierten Service für Mitarbeiter oder Kunden bereitzustellen sowie das Testen von hybriden Netzwerkfunktionen zu rationalisieren.



Spirent Velocity ist eine hybride Plattform für Netzwerk-Testlabore mit einer Vielzahl von Micro-Services, die per Application-Programming-Interfaces (API) oder einfach zu nutzende Web-Applikationen zugänglich sind. Zu der Vielzahl von automatisierten Services zählen etwa, das User- und Bestands-Management, die Orchestrierung von virtuellen und physikalischen Verbindungselementen, wiederholbare Test-Szenarien, Monitoring und Reporting sowie eine schnelle Suchfunktion.



Velocity bietet ein modernes Lab-as-a-Service (LaaS) zur Erstellung, Nutzung und Teilung hybrider Testumgebungen und -Szenarien. Die Calient S-Serie optischer Circuit-Switche einschließlich S320 und S160 ermöglichen den Aufbau von Layer-1-Netzverbindungen, die bedarfsgerecht konfiguriert werden können. Der S320 ist ein Switch mit 320 Ports, wobei jeder Port transparent hinsichtlich Protokoll und Bit-Rate ist, und unterstützt damit Datenraten von 100 Gbps und darüber hinaus bis zu einer gesamten Kapazität von mehr als 32 Tbps. Der S160 ist ein 160-Port-OCS-Switch mit einer Kapazität von mehr als 16 Tbps.



"Unsere Kunden haben damit begonnen, ihre Testlabore zu modernisieren, um virtuelle und physikalische Elemente gemeinsam zu testen", erklärt Patrick Johnson, General Manager der Automation Platform Technologies bei Spirent. "Die Calient-Partnerschaft verbessert die Velocity-Plattform im Hinblick auf das einfache und automatische Testen optischer Verbindungen in physikalischen, virtuellen oder hybriden Umgebungen. Die nahezu verzögerungsfreie und Technologie-agnostische optische Switching-Plattform bietet signifikante Verbesserungen für automatisierte Testlabore."





www.spirent.com/Solutions/LabManagement.









Spirent ist ein führender Anbieter von Lösungen für die Verifikation, die Prüfung, die Analyse und das Testen der Intelligenz von Geräten. Das Unternehmen ermöglicht Herstellern von Netzwerken, verbundenen Geräten oder Kommunikationsservices die Bereitstellung von Lösungen mit hoher Kundenzufriedenheit. Von Provider-Netzwerken über Rechenzentren bis hin zu Mobilkommunikation und Connected-Cars arbeitet Spirent mit führenden Innovatoren, um schneller, besser und sicherer zu kommunizieren und zu kooperieren.



Spirent

