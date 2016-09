Caffein Boost GN - Koffeintabletten für Sportler, von GN Laboratories, jetzt erhältlich

GN Caffein Boost - Das effektivste legal erhältliche Stimulans ist jetzt noch besser geworden! Mit Citrus Paradisi Grapefruit Extract (98% Naringenim).

GN Caffeine Boost 90 Caps

(firmenpresse) - GN Laboratories Caffein Boost - Koffein, ein Mitglied der Gruppe der Methylxanthine, ist das wahrscheinlich effektivste legal erhältliche Stimulans von dem einige Experten sogar sagen, dass es vermutlich der Verschreibungspflicht unterliegen würde, wenn es nicht durch den weit verbreiteten Kaffee- und Teekonsum in unserer Gesellschaft kulturell gesehen fest verankert wäre. Kann man eine solch effektive anregende Substanz überhaut noch verbessern? Die Antwort lautet „eigentlich nicht“, wobei es jedoch ein großes „ABER“ gibt: man kann die Wirkungsdauer von Koffein im Körper durch die Zugabe von Naringenin verlängern, da Naringenin das Enzym Cytochrom 450 hemmt, welches unter anderem für den Abbau von Koffein verantwortlich ist – und genau das haben wir getan. Hierdurch können Sie länger von der vollen Wirkung des Koffeins profitieren und Ihre Leistungsfähigkeit weiter steigern. Doch was macht Koffein für Sportler eigentlich so interessant?







Die Vorzüge von Koffein für den Sportler

Die wohl bekannteste Eigenschaft von Koffein besteht darin, dass es das zentrale Nervensystem anregt und hierdurch Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit verbessert. Es dürfte eigentlich selbsterklärend sein, dass sich ein besserer Fokus positiv auf die sportliche Leistungsfähigkeit auswirken sollte. Doch Koffein bewirkt noch viel mehr. So erhöht Koffein z.B. die Atemfrequenz, was in einer besseren Sauerstoffversorgung und einer geringeren Sauerstoffschuld während körperlicher Anstrengungen resultiert.

Besonders für Kraftsportler dürfte die Tatsache interessant sein, dass Koffein wissenschaftlichen Untersuchungen zufolge die Kontraktion der Muskeln unter Last verstärken kann (4), was in einer deutlichen Kraftsteigerung resultieren kann (1). Neben der Kraft kann Koffein außerdem die körperliche Ausdauer verbessern, da es eine verstärkte Mobilisierung von Fettsäuren zum Zweck der Energieversorgung bewirkt (2, 3). Wenn vermehrt Fettsäuren zur Energieversorgung herangezogen werden, braucht der Körper weniger Glykogen aus den Glykogenspeichern der Muskulatur und der Leber, was zur Folge hat, dass diese Speicher langsamer entleert werden und mehr Energie über einen längeren Zeitraum zur Verfügung steht.



Eine verstärkte Mobilisierung von Fettsäuren aus den Fettdepots des Körpers ist natürlich auch während einer Diät von gesteigertem Interesse, weshalb viele Diätende Koffein vor dem Cardiotraining einnehmen, um genau diese Wirkung zu erzielen. Noch interessanter dürfte für Diätende jedoch die Tatsache sein, dass Koffein die Stoffwechselrate um 3% erhöhen kann. Darüber hinaus wirkt Koffein als schwaches Diuretikum, das Wasser aus dem Unterhautgewebe ausschwemmt und hierdurch zu einem etwas härteren Aussehen der Muskulatur beitragen kann.

Leider kann ein regelmäßiger Koffeinkonsum in Form von Kaffee, Tee und anderen Koffeinquellen zu einer Desensibilisierung des Körpers gegenüber den wünschenswerten Wirkungen von Koffein führen. Aus diesem Grund ist es empfehlenswert auf andere Koffeinquellen zu verzichten und Koffein nur vor dem Training zu sich zu nehmen. Wenn der Körper keine regelmäßige Koffeinzufuhr gewöhnt ist, können bereits 200 mg Koffein etwa 30 Minuten vor dem Training eingenommen in einer deutlichen Leistungssteigerung resultieren. Noch besser fällt die Wirkung aus, wenn Koffein nicht vor jeder Trainingseinheit, sondern nur zweimal wöchentlich vor besonders intensiven Trainingseinheiten eingenommen wird. Nicht umsonst stand Koffein bis vor einigen Jahren in höheren Dosierungen auf der Dopingliste des IOC. GN Laboratories Caffein Boost



Jetzt erhältlich bei: www.gigasnutrition.com



Quellen

Markiewicz, K./Cholewa, M./Lutz, W: Der Einfluss von Kaffee und Amphetaminen auf die Konzentration der freien Fettsäuren, Triglyzeride und Glucose unter Arbeitsbelastung und in der Erholungsphase, Zschr. Inn. Med, 1977,3,74-77.

Zeller, W: Einfluss von Coffein, Kaffee und Tee auf die Konzentration der freien Fettsäuren im Serum, in: HEIM/AMMGN 1969.

Ivy JL, Costill DL, Fink WJ, Lower RW, Influence of caffeine and carbohydrate feedings on endurance performance. Med Sci Sports. 1979 Spring;11(1):6-11.

BH Jacobson, MD Weber, L Claypool and LE Hunt School of Health, Physical Education and Leisure, Oklahoma State University, Stillwater. Effect of caffeine on maximal strength and power in elite male athletes, British Journal of Sports Medicine, Vol 26, Issue 4 276-280, Copyright © 1992 by British Association of Sport and Medicine





www.gnlaboratories.com





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://gigasnutrition.com/de/pure-energy/2513-caffein-boost.html



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Gigas Nutrition BV

Postbuss 111

5900AC Venlo

Netherlands

KvK: 52338177

VAT: NL850401665B01

Dies ist eine Pressemitteilung von

Gigas Nutrition BV

Leseranfragen:

Gigas Nutrition BV

Postbuss 111

5900AC Venlo

Netherlands

KvK: 52338177

VAT: NL850401665B01

simon(at)gigasnutrition.com

PresseKontakt / Agentur:

simon(at)gigasnutrition.com

Datum: 27.09.2016 - 16:42

Sprache: Deutsch

News-ID 1405284

Anzahl Zeichen: 4783

Kontakt-Informationen:

Firma: Gigas Nutrition BV



Meldungsart: Produktankündigung

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 83 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung