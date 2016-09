Kloepfel Consulting wird zur größten, unabhängigen Einkaufsberatung Deutschlands

(firmenpresse) - Düsseldorfer Einkaufsberatungsunternehmen profitiert von Konsolidierungswelle in der Branche



Düsseldorf, 27.09.2016 - Nach der Übernahme der Kölner Unternehmensberatung Inverto durch die „Konzernberatungsgesellschaft“ Boston Consulting Group ist die Kloepfel Consulting GmbH nun deutschlandweit zur größten, unabhängigen Einkaufsberatung aufgestiegen. Der Markt für Spezialberatungen sieht sich momentan einer Konsolidierungswelle gegenüber. Der Aufkauf diverser Einkaufsspezialisten, insbesondere auch von den großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, hat aktuell dazu geführt, dass Kloepfel Consulting als eines der einzigen, eigenständigen Einkaufsberatungsunternehmen nun zum Marktführer im Mittelstand avanciert.



Die Nachfrage nach Beratung im Bereich Beschaffung und Einkauf wächst derzeit stark. Kloepfel Consulting verfügt als inhabergeführtes, bereits sehr international aufgestelltes Unternehmen, über multinationales Spezialwissen, um mittelständische Unternehmen, den Einkauf und seine Produkte, erfolgreich und langfristig für die Zukunft aufzustellen. Verbunden mit ihrem 100% auf Erfolgsbasis honorierten Beratungsansatz, erhält der Einkaufsexperte nur Beratungshonorar, wenn sich der Erfolg bzw. die Ersparnis für das Unternehmen einstellt. Neben dem Mittelstand schwören Private-Equitygesellschaften schon seit Jahren auf diesen Ansatz. Geprägt durch den sehr umsetzungsstarken Beratungsansatz senken die Einkaufsexperten branchenübergreifend Beschaffungs- und Produktkosten, erhöhen die Materialeffizienz und tragen entscheidend zur Steigerung von Liquidität und Umsatzrendite ihrer Kunden bei.



„Durch eine Übernahme mittelständischer Einkaufsspezialisten von den großen Beratungshäusern, verlieren die übernommenen Unternehmen all ihre Vorzüge pragmatischer Einkaufshäuser. Und der Mittelständler spricht nicht mehr wie zuvor auf Augenhöhe von Chef-zu Chef, sondern mit einem Bereichsleiter einer großen Konzernberatungsgesellschaft. Mittelständisches Denken und Handeln sind Eigenschaften, die wir uns unbedingt bewahren möchten, eben einer Beratung von Mittelständler zu Mittelständler“, erläutert Marc Kloepfel, Geschäftsführer der Kloepfel Consulting GmbH. Durch die fortbestehende Unabhängigkeit von Kloepfel Consulting bleibt das hohe Beratungsniveau für die Kunden bestehen.





Mittelständische Unternehmen sind in Deutschland oftmals hochspezialisiert und stehen weltweit in Konkurrenz zu internationalen Konzernen. Die Beratung dieses für die deutsche Wirtschaft wichtigen Unternehmensbereichs ist durch eine enge Betreuung, individuelle Lösungsansätze und tiefe Branchenkenntnis geprägt. Kloepfel Consulting setzt daher weiterhin auf maßgeschneiderte Lösungen für mittelständische Unternehmen.



Mit dem Launch von Kloepfel Digital Transformation hat das Beratungsunternehmen schon früh die Zeichen der voranschreitenden Digitalisierung erkannt und ihre Kunden auf die Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung vorbereitet. Mit dem Industrie 4.0-fähigen Kloepfel Einkaufs-Tracker können Unternehmen nun die komplette Prozesskette des Einkaufs digitalisieren und Einsparungspotentiale aufzeigen lassen.



Der Beratungsfokus von Kloepfel Consulting konzentriert sich seit fast zehn Jahren darauf, wie mittelständische Unternehmen auf internationaler Ebene preiswerter und besser einkaufen können. Zu den Kunden des umsetzungsorientierten Beratungsunternehmen zählen insbesondere Familienunternehmen und der deutsche Mittelstand wie Karstadt, Kamps, Alete, DocMorris, Babor, Claas und Vaillant.



Über die Kloepfel Consulting GmbH:

Kloepfel Consulting wurde 2007 gegründet und ist heute mit rund 500 Mandanten, 170 Mitarbeitern und einem Gruppenumsatz in Höhe von über 20 Mio Euro eine der am schnellsten wachsenden Beratungsgesellschaften für Einkaufs- und Supply Chain Optimierung für den deutschsprachigen Mittelstand. Dabei wurden bis heute mehr als 8,7 Mrd. Euro Einkaufsvolumen bearbeitet und rund 5.836 Lieferanten in über 132 Ländern auf 100%iger Erfolgsbasis qualifiziert und verhandelt. Kloepfel Consulting besitzt Büros in Österreich, Schweiz, Polen, Slowakei, Tschechien, Russland, China, Türkei, Finnland und Italien.



