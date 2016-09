Der Handel wird digital

Axis Communications und SpinetiX integrieren Live-Video-Funktion in Digital Signage für smarte Geschäfte: dynamisch, in Echtzeit und vernetzt

(firmenpresse) - Einzelhändler wollen ihren Kunden ein perfektes Einkaufserlebnis bieten. Daher nutzen bereits viele die Bildschirme für digitale Anzeigen, um die Aufmerksamkeit der Kunden sowie den Absatz zu erhöhen und gleichzeitig über ihre Produkte und Dienstleistungen zu informieren. Die zusätzliche Live-Videofunktion verbessert das Einkaufserlebnis, da es die Besucher interaktiv mit einbezieht. Es schafft eine menschliche und ansprechende Umgebung. Das Geschäft wird zu einem Smart-Shop: dynamisch, in Echtzeit und mit anderen Systemen vernetzt.



Axis Communications und SpinetiX entwickelten gemeinsam eine leistungsstarke und intelligente Streaming-Lösung: Durch die Kombination der Axis Netzwerk-Kameras mit den SpinetiX HMP-Playern, verwandelt sich der Eingangsbildschirm in einen interaktiven Willkommensbildschirm. Der Händler integriert damit auch den Sicherheitsaspekt und zeigt eintretenden Kunden als Teil der ästhetisch ansprechenden Instore-Kommunikation, dass eine Videoüberwachung des Ladens stattfindet.



Dream Team: Digital Signage und IP-Video

Der HMP-Player erhält den Live-Stream direkt von der Kamera an der Tür oder dem Eingang und überträgt die Bilder auf den Willkommensbildschirm. Dafür sind kein PC oder zusätzliche Kabel notwendig. Es existieren fast keine Beschränkungen, welche Informationen angezeigt werden können: Live-Videos, Audio, Text, Bilder, Grafiken, etc. Auch die Position und die Größe sind flexibel. Daher ist der Bildschirm der perfekte Platz, Kunden auf lokale Sales-Aktionen, Mitarbeiter-Fotos, Willkommensnachrichten, lokale Wettervorhersagen oder Notfall- und Sicherheitsmeldungen aufmerksam zu machen.



Intelligente Lösung reagiert automatisch auf Events in Echtzeit

Die Lösung wird sogar noch intelligenter dank der Event-Triggering-Funktion von Axis. Der HMP-Player bearbeitet alle direkt von der Netzwerk-Kamera eintreffenden Informationen automatisch und ändert den Bildschirminhalt basierend auf den vordefinierten Shop-Szenarien. So kann der Händler zum Beispiel mit dem verknüpften Personenzähler jeden 10. Besucher mit einem Coupon belohnen.





"Unser Ziel ist es, das gesamte Potenzial von Digital Signage für unsere Kunden verfügbar zu machen", sagt Francesco Ziliani, CEO bei SpinetiX. "Die technologische Partnerschaft mit Axis bietet die perfekte Möglichkeit, die Stärke von Echtzeit-Video und intelligenter visueller Kommunikation in moderner Einzelhandelsumgebung zu kombinieren", fügt er hinzu.



"Die smarte Integration von Live-Video-Funktionen und Digital Signage hilft Händlern ein einzigartiges Einkaufserlebnis zu schaffen und die aktuell vorherrschende Situation im Laden dafür zu nutzen - automatisiert und in Echtzeit", erklärt Ralph Siegfried, Business Development Manager Retail bei Axis Comunications Middle Europe.



Läden jeder Größe können die Lösung einsetzen. Außerdem ist sie für jede Anzahl an Bildschirmen und Filialen skalierbar. Der HMP-Player basiert auf offenen Standards und kann nahtlos in jede bereits vorhandene oder zukünftige Architektur integriert werden.





Axis bietet intelligente Sicherheitslösungen für den Schutz und die Sicherheit von Menschen, Unternehmen und Institutionen. Ziel von Axis ist es, zu einer sicheren, stabilen Welt beizutragen. Als globaler Marktführer im Bereich Netzwerk-Video sorgt Axis durch die kontinuierliche Entwicklung innovativer Netzwerkprodukte für den technischen Fortschritt in der Branche. Die Axis-Produkte basieren allesamt auf einer offenen Plattform.

Axis legt größten Wert auf die langfristigen Beziehungen mit seinen weltweiten Partnern und versorgt diese mit wegweisenden Netzwerkprodukten und technischem Know-how für etablierte und neue Märkte. Die Kunden profitieren von diesem globalen Partnernetzwerk.

Axis beschäftigt über 2.100 engagierte Mitarbeiter in mehr als 50 Ländern und arbeitet mit über 80.000 Partnern zusammen. Das 1984 gegründete schwedische Unternehmen ist an der NASDAQ Stockholm unter dem Tickersymbol AXIS notiert.

Weitere Informationen über Axis finden Sie unter www.axis.com.

