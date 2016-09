Bowie MINI - kostbarer Edelstein auf Reifen - BMW Group Classic mit blendender Auswahl auf der MOTORWORLD Classics Berlin 2016 (FOTO)

BMW Group Classic ist vom 6. bis 9. Oktober erstmals auf der

MOTORWORLD Classics Berlin als Aussteller dabei, mit Exponaten, die

nicht passender sein könnten. Im wahrsten Sinne des Wortes blendend

ist der Classic Mini von David Bowie. Bis auf die Reifen und Lichter

komplett verchromt, wirkt der flotte Flitzer wie ein kostbar

glänzender Edelstein auf Reifen.



1999 feierte der Mini seinen 40. Geburtstag und gehörte damit zu

den wenigen Klassikern der Automobilgeschichte, die sehr lange Zeit

gebaut wurden. Aus diesem Anlass lud das Unternehmen verschiedene

Künstler ein, ihren eigenen "Designer Mini" zu gestalten. Bowies

Kunstwerk - selbst die Scheiben sind verchromt und damit (von außen)

undurchsichtig - ist sicherlich der spektakulärste der

Künstler-Serie. Die ganze Welt sollte sich darin spiegeln, das

Fahrzeug fortan nicht ohne sein Umfeld betrachtet werden - so die

Intention der weltberühmten Pop- und Künstlerikone.



Nach dem Tod von "Ziggy Stardust", wie Bowie auch nach seinem

gleichnamigen Song genannt wurde, hat sein Classic Mini nochmals

deutlich an Wert und zugleich Aufmerksamkeit gewonnen. Letzteres wird

auf der MOTORWORLD Classics Berlin sicher umso mehr der Fall sein, da

David Bowie von 1976 bis 1978 in Berlin gelebt hat - eine Zeit, die

ihn und seine Kunst, aber auch die Berliner, stark prägte.



Weitere Classic-Highlights



Glänzen wird auf der MOTORWORLD Classics Berlin 2016 allerdings

nicht nur der Bowie-Mini. BMW Group Classic packt noch weitere

Schätze auf den Trailer nach Berlin. Die Luxusmarke der Gruppe wird

bei den Messebesuchern mit dem Rolls-Royce Phantom I 10EX Open Tourer

sicherlich viel Bewunderung auslösen. Seine Karosse wurde 1926 beim

Coachbuilder Barker als Open Streamline Sports Tourer gefertigt.



Die Abkürzung "EX" - die bei Rolls- Royce für "Experimental" steht



- verrät, dass es sich um eine Konzeptstudie handelt, die in diesem

Fall bereits die Stromlinienform der 1930er Jahre vorwegnahm. Und

auch die Zweirad-Fans werden auf dem Stand von BMW Group Classic im

Boulevard (Halle 20) nicht zu kurz kommen. Mit der BMW R68 aus dem

Jahr 1952, die seinerzeit erstmals auf der Frankfurter IFMA 1951

präsentiert wurde, hat der Münchner Automobilhersteller einen so

genannten und damals lang erwarteten "100-Meilen-Renner" dabei, also

ein Serienmodell mit einer Höchstgeschwindigkeit von mindestens 160

km/h. Weitere Informationen: www.bmwgroup-classic.com



