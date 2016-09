Italienischer "Good Energy Award 2016": SOLIDpower wird Auszeichnung zuteil

(PresseBox) - Im Rahmen der Eröffnung des 16. italienischen Energiegipfels in Mailand fanden am gestrigen Vormittag die Feierlichkeiten zur Verleihung des diesjährigen ?Good Energy Award 2016? statt. Er ist dazu angetan, jene italienischen Unternehmen auszuzeichnen, die sich ausdrücklich mit Investitionen für Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit engagieren. Insgesamt hatten sich diesmal 40 Unternehmen und Institutionen in den Bereichen Industrie, Dienstleistungen, öffentliche Verwaltung und Startups ins Rennen begeben. Die in Norditalien ansässige SOLIDpower, eine Gesellschaft zur Entwicklung innovativer Lösungen für höchste Energieeffizienz, kam als Aspirant in der Wettbewerbskategorie ?Industrie? in die Endausscheidung. Ihr wurde damit die Auszeichnung zuteil, zum Kreis der drei besten dieser Sparte zu gehören.

Energieeffizienz und Umweltverantwortung ? SOLIDpower verstärkt europäisches Engagement mit Brennstoffzellentechnologie

?Der Technologie zur gleichzeitigen Erzeugung von Wärme und Strom gehört die Zukunft. Sie geht einher mit dem Ziel, zugleich der Nachhaltigkeit in höchstem Maße Rechnung zu tragen?, sagte Alberto Ravagni, Hauptgeschäftsführer der im trentinischen Mezzolombardo ansässigen SOLIDpower. Seine Gesellschaft gehöre zu jenem Unternehmensverbund, der sich der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb stationärer Brennstoffzellentechnologie verschrieben hat - mit Sitz in Italien, der Schweiz und in Deutschland. Er sei glücklich über diese Auszeichnung, da deren Wirkung weit über die Landesgrenzen Italiens hinausreiche. Ravagni, dessen Unternehmen schon seit knapp zehn Jahren in dieser Branche ansässig ist, unterstreiche damit die Bedeutung der Brennstoffzelle als inzwischen marktreife Innovationstechnologie, mit zuversichtlichem Wachstumspotenzial. Sie schaffe für die zukünftige Energieversorgung Italiens, Europas und darüber hinaus, eine interessante Perspektive. ?Unser Engagement hat ganz klar auch die Schaffung neuer Arbeitsplätze im Fokus. Wir sind bereit für einen Markt, der von verantwortungsbewusster Energieversorgung höchster Effizienz geprägt ist?, meint der italienische Manager.



Insgesamt beschäftigt SOLIDpower 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an ihren Standorten in Europa und Australien. ?Für uns am deutschen Produktionsstandort ist die Auszeichnung unserer italienischen Kollegen eine enorme Motivation?, meint Guido Gummert, Geschäftführer der SOLIDpower GmbH. Er sieht den Vorteil, die sich so permanent weiter entwickelnde Brennstoffzellentechnologie schnell und wettbewerbsfähig in den Markt zu bringen. Das von ihm geführte Unternehmen fertigt den bereits erfolgreich im Markt eingeführten ?BlueGEN?. Das Brennstoffzellen-Aggregat ist für die Energieversorgung für größere Einfamilienhäuser wie auch für gewerbliche Betriebe konzipiert. Der BlueGEN ist ein an nahezu jedes bestehende Heizungssystem anzubringende Wärme- und Stromversorgungsaggregat. Es verfügt über den derzeit weltweit höchsten elektrischen Wirkungsgrad von bis zu 60 Prozent und einem kombinierten Gesamtwirkungsgrad von bis zu 85 Prozent.

www.solidpower.com www.bluegen.de











