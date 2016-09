Perfekter Abschlag am Partnertag 2016

Aagon lädt seine Partner zum Golf-Event

(firmenpresse) - Soest, 27. September 2016: Vergangene Woche lud die Aagon GmbH ihre Partner zum ersten Partnertag in den Golfclub Möhnesee. Bei dem äußerst kurzweiligen Event wurden nicht nur die partnerschaftliche Zusammenarbeit durch gemeinsame Gespräche und Wissensaustausch verbessert, sondern auch die Kenntnisse zum Thema Golf vertieft.



Der Golfclub Möhnesee bot die ideale Kulisse für den Partnertag von Aagon: Rund 20 neue wie auch bestehende Partner des erfolgreichen Client-Management-Herstellers konnten in entspannter Runde fachsimpeln, sich beim Golfen auf dem Grün beweisen und sich mit anderen Partnern sowie mit Wilko Frenzel, Geschäftsführer der Aagon GmbH, und Alexander Stühl, Director Sales & Marketing von Aagon, beim anschließenden Grill-Buffet in entspannter Runde austauschen. Die Veranstaltung in der lockeren Atmosphäre des Golfclubs verbesserte nicht nur das "Handicap" der einzelnen Teilnehmer, sondern festigte auch die partnerschaftliche Bindung auf der Unternehmensebene. "Eine Partnerschaft der besonderen Klasse! Tolle Atmosphäre, konstruktive Gespräche und viel Engagement für gemeinsamen Erfolg!", beschreibt Steffen Ott von der Delta Systemtechnik Horn GmbH den Partnertag wie auch die Zusammenarbeit mit Aagon.



Während Head Pro und PGA-Ausbilder Martin Spieckerhoff die muntere Aagon-Runde auf dem Green beriet, nahm Alexander Stühl seine Rolle als Teaching Pro am Folgetag ein mit einem Vortrag über die Details und den effektiven Einsatz der Marketing-Werkzeuge, die Aagon seinen Partnern zur Verfügung stellt. Mit diesen Tools lassen sich die Vorteile, die die Aagon ACMP Suite speziell für mittelständische Unternehmen bietet, klar herausarbeiten.



Der Partnertag 2016 war für Aagon ein Hole-in-One. Die Zusammenarbeit zwischen Aagon und seinen Partnern tritt gestärkt aus diesem Event hervor. "Der Partnertag war eine gelungene Veranstaltung, die das Gefühl einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit auf Augenhöhe gefördert hat", betont Björn Veith von Veith IT. "Es gab interessante Informationen und konstruktive Diskussionen auf und neben dem Green", so Veith weiter. Neben Client- und Patchmanagement biete Aagon auch ein 1-a-Partnermanagement, lobte Thomas Ströble von yourIT den Partnertag 2016. Stefan Rupp von prolan gefielen die "unverkrampfte Atmosphäre und das Netzwerken mit den Mitarbeitern der Aagon GmbH und den Partnern."





Über Aagon GmbH

Die Aagon GmbH bietet seit über 20 Jahren Client-Management- und Automations-Lösungen an, die den Anforderungen des Mittelstands perfekt entsprechen. Die von Aagon entwickelte Software-Suite ACMP - mit den Modulen Inventarisierung, Lizenzmanagement, Softwareverteilung, Betriebssystemverteilung und Helpdesk - ermöglicht Unternehmen, Routineaufgaben zu automatisieren und hilft so, IT-Kosten zu senken. Das 1992 gegründete Unternehmen mit Sitz in Soest beschäftigt derzeit 80 Mitarbeiter. Zu den Kunden von Aagon gehören namhafte Unternehmen aus der Automobil-, Luftfahrt-, Logistik- und Elektronik-Branche sowie große Behörden, Krankenhäuser und Versicherungen. Neben Migrationsprojekten und Rollouts jeder Größenordnung bieten die Experten von Aagon professionelle Consulting-Services rund um das Client Management. Weitere Informationen gibt es unter www.aagon.de (http://www.aagon.de)

