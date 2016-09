50% SALE im Online Duty-Free Shop / Steuerfrei bestellen

Besuchen Sie noch heute unseren Online -Shop und erfahren Sie noch mehr über unsere Angebote.

Parfüme und viele weitere TOP Angebote stehen Ihnen zu Verfügung . Sparen Sie gleich über 50% auf unsere Produkte.

Gucken Lohnt sich.





(firmenpresse) - Wie zigaretten-kaufen-online.com Tabakwaren, Parfums, Spirituosen so preiswert anbieten kann erfahren Sie hier.



Es Steht uns wieder einmal eine Steuererhöung für Tabak und Zigaretten bevor. Rauchen wird immer Teurer! Auf den Canarischen Inseln kann man alle gängigen Marken, die es auch in Deutschland gibt, mit absolut der selben Qualität auf http://zigaretten-kaufen-online.com/ günstig bestellen. Eine Stange auf den Canarischen Inseln bekommt man hier schon ab 18,00,- Euro. In Deutschland zahlt man für eine Schachtel Marlboro 5,- Euro, auf den Canarischen Inseln bezahlt man ab 2,40,- für eine Schachtel. Nicht nur die Preise der Zigaretten Schachteln macht den Unterschied, auch die Inhalte haben es in sich. In Deutschland besteht die füll menge einer Schachtel gerade mal aus 18 Zigaretten. Auf den Canarischen Inseln sind immerhin 20 Zigaretten darin enthalten. Bei einer normalen Stange Marlboro bekommt man in Deutschland in einer normalen Stange umgerechnet anderthalb Schachteln weniger. Eine Stange Marlboro mit der gleichen menge wie auf den Canarischen Inseln, würde in Deutschland 60,- kosten. Man spart hier 60% pro Stange. Da Deutschland stätig die Tabakpreise erhöht, spart man zukünftig noch viel mehr. Pro Person sind in Deutschland 800 Zigaretten erlaubt, sind vier Stangen, die nach Deutschland eingeführt werden können. Man kann somit täglich mehrere Stangen Zigaretten bestellen. Insgesamt wurden in Deutschland letztes Jahr 94,7 Milliarden Zigaretten verkauft. Nach einem Konzept des Finanzministeriums soll die Tabaksteuer in Deutschland auf bis zu 40 Cent gehoben werden. Bis 2018 könnte sie pro Jahr für eine Packung mit 19 Zigaretten voraussichtlich um 15 bis 20 Cent steigen. Eine Schachtel der meistverkauften Marke "Marlboro" kostet 5 Euro. Prozentual gesehen müssen Kunden selbstgedrehter Zigaretten sogar viel tiefer in ihre Tasche greifen: Bei einer 40-Gramm-Packung soll die Steuer pro Jahr etwa um 17 bis 20 Cent steigen - das ist ein Aufschlag von bis zu 90 Cent. Damit Raucher nicht massenhaft auf die momentan noch günstigeren Produkte umsteigen, soll eine erhöhung dazu kommen. Um der Steuerspirale zu entgehen hat es sich hat sich die Firma Tabacorreos zur Aufgabe gemacht die Steuervorteile der Canaren an die Kunden weiter zu geben. Bestellen Sie sicher und bequem bei dem geprüften shop.











Tabacorreos S.L. hat seinen Sitz auf den Canaren, derzeit betreibt das Unternehmen einen seriösen und sicheren Zigaretten, Parfum, Spirituosenversand

