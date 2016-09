HiPRO-IMMO® - das Markenzeichen.

Hansch Immobilien IVD, der Immobilienmakler für Köln und den Rhein-Erft-Kreis bietet mit HiPRO-IMMO®ein umfassendes Leistungsportfolio für den Verkauf und die Vermietung

(firmenpresse) - Um alle visuellen Möglichkeiten einer modernen Präsentation für den Verkauf oder für die Vermietung einer Immobilie zu nutzen, hat der Immobilienmakler aus Köln Jürgen Hansch ein neues Produkt- und Dienstleistungskonzept entwickel: HiPRO-IMMO®. Es besteht aus mehreren Prozessschritten. Phase 1 sind Beratung, Objektanalyse und -bewertung. Hier bietet der Kölner Immobilienmakler eine kostenfreie Marktwertanalyse an. Zur Phase 2 gehören Strategie und Objektmarketing, um die Immobilie auf die Zielgruppe beziehungsweise Käuferkreis auszurichten. Phase 3 und 4 sind der Verkauf beziehungsweise die Vermietung mit zeitgemäßem Besichtigungs-Management sowie das Modul Service.



HiPRO-IMMO® - ein innovativer Leistungskatalog für die Immobilien-Vermarktung

Neben der gewohnten Bild- und Textqualität und einem professionellen Exposé produziert Hansch Immobilien IVD in der Kommunikation mit den Interessenten innovative Tools wie ein Objekt-Video, eine virtuelle Grundriss-Tour bis hin zur 360-Grad-Präsentation. Auch eine Außenwerbung am Objekt sowie die Terminvereinbarung via Online-Termin-Kalender gehören dazu. In der Kommunikation mit dem Auftraggeber sind regelmäßige Kunden-Status-Reports sowie das Online-Termin-Tracking im Leistungskatalog. So sind Vermieter oder Verkäufer immer informiert.



HiPRO-IMMO® - Qualität und Service bis zum Abschluss und darüber hinaus

Neben dem hohen Qualitätsmanagement des Kölner Immobilienmaklers ist der Service eine feste Größe. Die Vorbereitung der Beurkundung oder bei der Vermietung der objektspezifische Formular-Mietvertrag gehören dazu. Hansch Immobilien Köln organisiert die Übergabe der Immobilie und ist auch nach dem Kaufvertrags- oder Mietvertragsabschluss für seine Kunden da.



Perfektion in Immobilien

Dieser Slogan steht für Qualität, Service und für eine hohe Kundenzufriedenheit. Der Immobilienmakler aus Köln wurde für diese Qualität von Kunden über die einschlägigen Bewertungsportale mehrmals ausgezeichnet.





HiPRO-IMMO® ist eine eingetragene Marke des Immobilienmaklers Hansch Immobilien IVD, Köln.



Verkäufer und Vermieter können sich das neue Leistungsangebot auf der Web-Präsenz des Kölner Immobilienunternehmens Leistungskatalog HiPRO-IMMO® (http://www.hansch-immobilien.koeln/leistungen-immobilienmakler-hausverwaltung/)im Detail anschauen: http://www.hansch-immobilien.koeln/leistungen-immobilienmakler-hausverwaltung/





http://www.hansch-immobilien.koeln



Hansch Immobilien IVD. Perfektion in Immobilien. Verwalten. Vermieten. Verkaufen. Mitglied im Berufsverband IVD. Das Markenzeichen qualifizierter Immobilienmakler, Verwalter und Sachverständiger.

Ihr Immobilienmakler im Großraum Köln.

www.hansch-immobilien.koeln

