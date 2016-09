taz-Kommentar von Christoph Schmidt-Lunauüber die Frankfurter Lärmobergrenze: Quadratur des Kreises

(ots) - Hessens Wirtschaftsminister und Grünen-Frontmann

Tarek Al-Wazir weiß aus täglicher Erfahrung, dass Fluglärm an die

Nerven geht. Er wohnt im Osten Offenbachs in der Einflugschneise des

Frankfurter Flughafens. In seinen Landtagswahlkämpfen hat er als

grüner Spitzenkandidat Plakate und Handzettel gegen die neue

Landebahn und gegen das dritte Terminal auf dem Flughafen Frankfurt

drucken lassen und verteilt.



Das war gestern. Die Landebahn ist inzwischen in Betrieb, das

Terminal im Bau. Mit dem Vorschlag einer verbindlichen Lärmobergrenze

versucht der Grüne sich nun an der Quadratur des Kreises: Als

Wirtschaftsminister kann und will er die Entwicklungsmöglichkeiten

des Flughafens nicht abwürgen. Als Grüner hingegen muss er seinen

Wählern liefern.



Bislang sind seine Ergebnisse übersichtlich. Die längeren

Lärmpausen in der Nacht für jeweils bestimmte Gebiete mögen für die

Betroffenen eine Entlastung sein. Objektiv wird dabei aber Lärm nur

umverteilt, nicht vermieden. Auch mit einer verbindlichen

Lärmobergrenze wird nicht der gegenwärtige Fluglärm beschränkt -

sondern nur der, der noch dazukommen könnte. Dass die Lärmzonen im

Vergleich zum derzeitigen Stand noch wachsen dürfen, ist mehr als nur

ein Schönheitsfehler. Außerdem ist es gut möglich, dass die

Luftverkehrswirtschaft Al-Wazir mit Klagen gegen sein Vorgehen einen

Strich durch die Rechnung macht.



Ein Flughafen, der als Drehkreuz der internationalen Luftfahrt

wachsen will, bleibt mitten in einer dicht besiedelten Region eine

Zumutung für die Nachbarn. Der Grüne Al-Wazir muss als Realpolitiker

Konflikte moderieren, die andere gegen seinen Widerstand

heraufbeschworen haben. Mit der Lärmobergrenze will er jetzt eine

Zusage aus dem Mediationsverfahren von 2000 umsetzen, dessen Ergebnis

er eigentlich nie akzeptiert hat. Mit Beifall kann er dafür nicht



rechnen - weder von der einen noch von der anderen Seite.







Pressekontakt:

taz - die tageszeitung

taz Redaktion

Telefon: 030 259 02-255, -251, -250



Original-Content von: taz - die tageszeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

taz - die tageszeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 27.09.2016 - 17:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1405335

Anzahl Zeichen: 2352

Kontakt-Informationen:

Firma: taz - die tageszeitung

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 112 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung