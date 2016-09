PALFINGER P 250 BK - Leichtes und sicheres Arbeiten

(PresseBox) - Leicht, sicher und zeitsparend ? das ist die neue Hubarbeitsbühne P 250 BK der PALFINGER Light-Klasse. Der Arbeitskorb und das Teleskopsystem mit Strangpressprofilen aus Aluminium halten nicht nur das Gewicht der P 250 BK gering, sondern machen sie zudem auch äußerst robust. Dank der in diesem Segment einzigartigen Stützensteuerung mit besonders einfacher Bedienlogik ist ein sicheres und effizientes Arbeiten gewährleistet.

Stabiler und leichter durch Aluminium

Das Teleskopsystem aus Aluminium ist mittlerweile das Markenzeichen der PALFINGER Light-Klasse. Im Vergleich zu Stahl-Teleskopen weisen die Alu-Teleskopsysteme ein geringeres Gewicht auf. Die dadurch ermöglichte große Wandstärke sorgt für maximale Stabilität. Neben dem reduzierten Gewicht verfügt das Teleskop dieses Modells über die höchste Reichweite in dieser Klasse mit 16,9 Metern und einer Arbeitshöhe von 24,7 Metern. Unterflurarbeiten und Versetzfahrten sind mit der P 250 BK, wie bereits mit der bewährten P 210 BK, weiterhin problemlos möglich. Dank der stabilen Leichtbauweise ist ein Aufbau auf Euro 6 Fahrgestelle mit einem zulässigem Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen inkl. Fahrer und sogar mit Beifahrer möglich.

Neben dem Teleskopsystem besteht auch der Arbeitskorb der P 250 BK aus Aluminium: Neue, größere Alu-Vierkantprofile machen den Arbeitskorb um 68 Prozent steifer und robuster als den des Vorgängermodells. Der Hydrauliksteuerblock sorgt für ein effizienteres Hydrauliksystem, welches Lärm vermeidet und Treibstoffkosten reduziert.



Stützensteuerung ermöglicht zeitsparende Bedienung

Die komfortable Aufstellautomatik mit Achsfreihebeüberwachung und automatischer Nivellierung der Bühne ist wie bei vielen PALFINGER-Modellen Standard. Aufgrund des großen Erfolges in der Premium- und Jumbo-Baureihe und des durchgehend positiven Feedback von PALFINGER Kunden wurden diese Funktionen bei der P 250 BK um die bereits von der Premium- und Jumbo-Klasse bekannte Stützensteuerung an der Basis ergänzt: Nutzer müssen sich ab sofort nicht mehr zwingend im Arbeitskorb befinden, um die Maschine abzustützen. Nach Verlassen des Fahrzeugs bringen sie dieses über ein separates Bedienpanel am Aufstieg ganz einfach in die gewünschte Abstützkonfiguration. Dies ermöglicht eine leichtere und zeiteffizientere Bedienung.





Maximale Sicherheit

Auch in Sachen Sicherheit zeigt sich die P 250 BK von ihrer besten Seite: Sperrventile an allen Hydraulikzylindern verhindern ein Absinken bei Schlauchbruch. Außerdem garantieren vier rutschsichere Safety-Unterlegebohlen mit Griffen am Grundrahmen und ein mit der Knieleiste kombinierter Quetschschutz im Korb maximale Sicherheit bei Arbeiten mit der Hubarbeitsbühne.



Darüber hinaus ist für die Bedienung der P 250 BK ein optionales Display erhältlich, mit dem beispielsweise die Geschwindigkeit oder die Anfahr- und Bremsrampen individuell geändert werden können. Die Folien der Tasten am Steuerpult sind leicht zu reinigen und können auf Wunsch einfach ausgewechselt werden. Das sorgt für eine optimale Verwendung der Maschine und schafft den Bedienern höchsten Arbeitskomfort.



Dank der europäischen Typengenehmigung 2007/46/EG, ist eine exakte und unproblematische Zulassung in sämtlichen EU-Ländern gewährleistet.



Die neue Palfinger P 250 BK feiert auf der IAA in Hannover Weltpremiere und ist ab sofort bestellbar.



PALFINGER zählt seit Jahren zu den international führenden Herstellern innovativer Hebe-Lösungen, die auf Nutzfahrzeugen und im maritimen Bereich zum Einsatz kommen. Als multinationale Unternehmensgruppe mit Sitz in Salzburg erwirtschaftete das Unternehmen mit rund 8.995 Mitarbeitern 2015 einen Gesamtumsatz von rund 1.229,9 Mio EUR.

Der Konzern verfügt über Produktions- und Montagestandorte in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien. Innovation, weitere Internationalisierung und Flexibilisierung der Produkte, Dienstleistungen und Prozesse bilden die Säulen der Unternehmensstrategie. Am Weltmarkt für hydraulische Ladekrane gilt PALFINGER nicht nur als Markt-, sondern auch als Technologieführer. Mit über 5.000 Vertriebs- und Servicestützpunkten in über 130 Ländern auf allen Kontinenten ist PALFINGER immer in Kundennähe.





