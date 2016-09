Kronenberg24 präsentiert exklusive Schmuckverpackungen

(firmenpresse) - Schmuck ist ein ganz besonderes Geschenk und ein wichtiger Teil unseres Lebens.



Doch während man viel Zeit und oft Geld für die Suche nach einem tollen Schmuckstück aufwendet, wird das exklusive Stück dann in eine billige Standardschachtel verpackt.



Die innovativen hochwertigen und trotzdem günstigen Kronenberg24 Geschenkverpackungen für Schmuck betonen den Wert und haben einen zusätzlichen Nutzen als sichere Aufbewahrungsbox.

Insbesondere die Schmuckverpackungen mit Fenster sind auch später praktisch, da man das Schmuckstuck in der Schmuckschublade darin sofort erkennt und es in der schützenden Verpackung sicher aufgewahrt wird.



Ob für den privaten Gebrauch, zum Verschenken oder für Schmuckdesigner, mit Kronenberg24 Schmuckverpackungen werten Sie jedes Schmuckstück auf.



Unsere Spezialitäten sind transparente Schweberahmen und Schmuckverpackungen aus Metall und Holz sowie anderen speziellen Materialien.



Ob für Modeschmuck oder exklusiven Schmuck - Kronenberg24 Geschenkverpackungen für Schmuck sind auf jeden Fall eine Bereicherung die Freude bringt.



Weitere Produktinformationen erhältlich unter www.schmuckverpacken.de (http://www.schmuckverpacken.de)





http://www.kronenberg24.de



Kronenberg GmbH ist seit mehr als 10 Jahren im Bereich von Datenträger Produktion und Vertrieb tätig. Mehr als 1.000 Produkte rund um CD DVD BluRay Rohlinge, Medien und Geschenk Verpackungen gehören ebenso Produktprogramm wie eine eigene Druckerei. Mit der kostenlosen Kronen-Design Software kann jeder schnell und professionell die Vorlagen für Datenträger und Verpackungen entwerfen. Keine Mindestabnahmemengen, die Produktion von Kleinstauflagen zu günstigen Konditionen und innovative Designer USB-Speichersticks sind weitere Spezialgebiete von Kronenberg GmbH.

Kronenberg GmbH

Kronenberg GmbH

Bärbel Kronenberg

Straße am Heizhaus 1

10318 Berlin

presse(at)kronenberg.com

03053015777

http://www.kronenberg24.de



Firma: Kronenberg GmbH

Ansprechpartner: Bärbel Kronenberg

Stadt: Berlin

Telefon: 03053015777





Kommentare zur Pressemitteilung