A Night of Fashion and Lifestyle - HARDERS im Studio Duisburg

"Bombastisch!" Am vergangenen Samstag lud HARDERS Fashion anlässlich des zehnjährigen Bestehens ihres Woman Stores zur großen Night of Fashion und Party mit den bekannten DJs Eric Smax und Jens Müller im Studio Duisburg ein. Neben der Modenschau, gab es auch weitere Highlights auf dem Gelände des neuen Studios in Duisburg zu entdecken!

(firmenpresse) - Mit einem Knall wollte sich HARDERS Fashion bei seinen Kunden für die langjährige Treue bedanken und gleichzeitig einen Ausblick auf die kommenden Wintertrends 2016/17 geben. So standen knapp 20 Models auf dem Catwalk und zeigten den zahlreichen Gästen - darunter auch einige Fashion-Blogger - an welchen Modetrends man in den nächsten Monaten nicht vorbeikommen wird. Das MAD Makeover Team, das sich um das Styling der Models kümmerte, stand auch den Gästen in Sachen Make Up und Frisurentrends Rede und Antwort.



Auch neben dem Laufsteg und dem roten Teppich gab es einiges zu entdecken. Im Außenbereich kamen Genießer beim Whisky Tasting und in der Zigarren-Lounge voll auf ihre Kosten und konnten zudem auch die neusten Modelle vom Porsche Zentrum Niederrhein bestaunen. Für leckere Snacks sorgten sowohl der POTT.CURRY Foodtruck als auch das Team von La Cup Drive Around und mit Warsteiner als Partner war auch das Kühle Blonde garantiert. Mit Eric Smax und Jens Müllers waren zudem zwei bekannte Duisburger DJs vor Ort und sorgten anschließend für einen vollen Dancefloor. Unsere Fotografen Tim Upietz und Eugen Shkolnikov waren natürlich mit vor Ort und haben einige Eindrücke vom Abend festgehalten. In den nächsten folgt wie immer auch ein Video!





http://www.studio-duisburg.de



Das Studio Duisburg ist die neuste Medienadresse im Ruhrgebiet. Auf über 1000qm umfasst der im Frühjahr 2016 eröffnete Neubau nicht nur ein hoch modernes Film- und Fotostudio, sondern vereint auch verschiedene Firmen aus der Medienbranche unter einem Dach.

Krause & Lemanski GbR

Kommentare zur Pressemitteilung