Beauty & More schafft echte Mehrwerte für Aussteller und Besucher

Für die erste Beauty& More in Bad Salzuflen (26. und 27. November) haben bereits jetzt mehr als 70 Aussteller aus allen Bereichen der Beauty-Industrie zugesagt. Das Verkaufen und Netzwerken steht bei der Fachmessen zwar im Vordergrund, aber ebenso w

Die Beauty& More findet erstmals im Messezentrum Bad Salzuflen statt.

(firmenpresse) - Der Beauty-Sektor in Deutschland boomt, die Ausgaben für Haar- und Körperpflegeprodukte, Kosmetik und anderen Mitteln für die körperliche Schönheit steigen und steigen. Ebenso wächst das Interesse an den Leistungen von Kosmetikinstituten, Nail-Designern und Experten, die vor Ort ihre Kunden im Dienste der Schönheit behandeln.



"Da das Geschäft sehr regional ist, haben wir mit der Beauty & More eine regionale Business-Plattform für Profis aus dem Beauty-Bereich entwickelt. Unsere neue Fachveranstaltung hilft dabei, Produktneuheiten zu entdecken und mit neuen Anbietern und Händlern in Kontakt zu treten, die dabei unterstützen, das eigene Produkt-Portfolio gewinnbringend zu erweitern", sagt Antje Pickard, verantwortliche Projektmanagerin beim Ausrichter MesseHAL. Das Unternehmen ist die deutsche Tochter des niederländischen Messe- und Eventspezialisten Evenementenhal, der seit fast 20 Jahren in dem Nachbarland zahlreiche Fach- und Publikumsmessen präsentiert und auch das Thema Beauty prominent besetzt hat. Die erste Beauty & More findet am 26. und 27. November im Messezentrum Bad Salzuflen statt.



Dass diese Idee gut ankommt, zeigt sich bereits zu diesem Zeitpunkt an der großen Ausstellerliste. Rund zwei Monate vor der Messe hat MesseHAL bereits über 70 Standflächen vermietet, aber Antje Pickard weist darauf hin, dass nur noch wenige Flächen verfügbar seien. "Wir sind sehr zufrieden mit dem Interesse der Unternehmen, sich an der Beauty & More zu beteiligen. Wir freuen uns darauf, renommierte Hersteller und Händler aus allen Bereichen der Beauty-Industrie auf unserer Messe begrüßen zu dürfen." Zu den Ausstellern zählen Unternehmen wie Luisa Lage Cosmetics, ein Versandhandelsunternehmen für gehobene Kosmetikartikel für die Frau, Belletrice Cosmetics, das in allen Produkten auf die Verbindung hochkarätiger Wirkstoffe aus der Natur mit den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen der modernen Medizin setzt, oder auch Ocean Pharma. Ocean Pharma stellt pflegende und innovative Wirkkosmetik mit Inhaltsstoffen aus den Ozeanen her, beispielsweise spezielle Mikroalgen für sehr sensible Problemhaut.





Die Aussteller profitieren laut Antje Pickard aber nicht nur vom Zuschnitt der Besucher, die als Fachbesucher besonders aus Kosmetikstudios, Friseursalons, Fußpflege, Nagelstudios und Wellnesseinrichtungen stammen. Sondern auch vom Full-Service-Konzept von MesseHAL: "Das kommt auf allen Messen gut an, denn wir nehmen den Ausstellern viel Arbeit ab, sodass sie sich voll und ganz auf die Messe und ihr Geschäft konzentrieren können", sagt die Projektmanagerin. Zum Konzept gehören eine vollständig aufgebaute Standeinheit, zwei Ausstellerausweise, einschließlich der Mahlzeiten im Restaurant für Aussteller, die unbegrenzte Nutzung des exklusiven Caterings auf der Messe für Aussteller und ihre Gäste und kostenlose Parkplätze für alle Teilnehmer. "Zudem stellen wir jedem Aussteller ein großes Kontingent an kostenlosen Tickets zur Verfügung. So kann er seine Kunden und Geschäftspartner einladen und sich ihnen präsentieren und ihnen neue Netzwerke eröffnen."



Apropos Business-Plattform: Das Verkaufen und Netzwerken steht im Vordergrund, aber ebenso wichtig ist das umfangreiche Rahmenprogramm. Neben der an beiden Tagen stattfindenden Nail Masters Competition bietet die Beauty & More die Everlash Wimpernshow, den Vortrag "Kosmetik in Verbindung mit der TCM - Vorzüge bei der Nachhaltigkeit der Behandlung", eine Schminkshow und zahlreiche weitere Punkte mehr. Damit schafft MesseHAL auch auf der Bühne echte Mehrwerte für die Teilnehmer der Beauty & More und gibt ihnen Wissen für ihren Arbeitsalltag an die Hand.



Weitere Informationen und Möglichkeiten zur Standbuchung sowie den Zugang zum Ticket-Center gibt es unter www.beautyandmore-messe.de.





http://www.messe-hal.de



Über Evenementenhal / MesseHAL



Die niederländische Evenementenhal Holding B.V. wurde 1994 gegründet und ist heute an drei Veranstaltungsstandorten in den Niederlanden aktiv: Messe Hardenberg, Messe Gorinchem und Messe Venray. Insgesamt stehen 110.000 Quadratmeter für unterschiedliche Veranstaltungen, zum Beispiel Fachmessen, Konzerte, Kongresse oder auch Betriebsfeiern, zur Verfügung. Insgesamt organisiert Evenementenhal mehr als 150 Messen pro Jahr. Das Unternehmen hat sich eine wichtige Marktposition in der Messelandschaft erarbeitet und befindet sich seit 2013 auch in Deutschland auf Wachstumskurs. Unter der Marke MesseHAL richtet Evenementenhal im Messezentrum Bad Salzuflen nun im vierten Jahr eine Reihe hochkarätiger Fachmessen aus. Weitere Informationen unter www.messe-hal.de.

MesseHAL

