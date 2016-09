Shopping-Domains: Nicht nur für Shopping Qeens

.Shopping - a domain is born! Golive: 28. September

(PresseBox) - Es geht Schlag auf Schlag: Am 26. September GoLive der Shop-Domains mit über 50.000 Registrierungen. Am 28. September startet die Live-Phase der Shopping-Domains.

Shopping-Domains sind die optimale Domains für alle Seiten, die sich um das Shopping drehen.

Webseiten mit .Shopping dürften besser in Suchmaschinen plaziert sein als Webseiten unter .de oder .com. Das spricht dafür, einen Webauftritt unter der Shopping-Domain aufzubauen und die bisherigen Domains auf diese neue Webseite weiterzuleiten.

Den Zusammenhang zwischen einem besseren Ranking in Suchmaschinen und den Neuen Top-Level-Domains hat eine Studie von Searchmetrics für die Berlin-Domains bereits erwiesen. Webseiten mit Berlin-Domains sind bei regionalen Suchanfragen in Google häufig besser platziert als Webseiten mit .de-Domains und .com-Domains. Das Ergebnis der Searchmetric-Studie lässt sich wie folgt zusammenfassen:

"Bei 42% der Suchanfragen ranken .berlin-Domains lokal besser."

Eine weitere Studie von Total Websites in Houston zeigt, dass die Ergebnisse der Searchmetrics-Studie prinzipiell auf alle Neuen Top-Level-Domains übertragbar sind, also auch auf die Shopping-Domains. Total Websites stellt fest, dass Google die Domainendungen der Neuen Top-Level-Domains als wichtiges Kriterium für die Bewertung einer Domain heranzieht und kommt daher zu folgendem Schluss:

"Es ist klar, dass die Neuen Top-Level-Domains das Ranking in Suchmaschinen verbessern."

Interessierte Kunden sollten bei einem der ICANN akkreditierten Registrare möglichst schnell Vor-Registrierungen vorzunehmen, damit alle Chancen gewahrt werden. Es ist ratsam, einen kleineren Registrar wie Secura GmbH zu wählen, weil bei kleineren Registrare die Vormerkungsliste noch nicht endlos lang ist.



http://www.domainregistry.de/shopping-Domains.html





