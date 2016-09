KVD definiert Service Agenda 2020

Dorsten, 9. September 2016. Auf der Mitgliederversammlung des KVD e. V. haben die Mitglieder einen neuen Beirat gewählt. Aus diesem Gremium heraus wurde außerdem ein neuer Vorstand bestimmt. Alle Gewählten arbeiten ehrenamtlich für den Verband. In beiden Gremien setzen die Mitglieder auf bewährte Kräfte: Der Vorstandsvorsitzende Ramón Somoza (IBM Deutschland GmbH) wurde ebenso wiedergewählt wie sein Stellvertreter Prof. Dr.-Ing. Volker Stich (FIR e.V. an der RWTH Aachen), Guido Geller (Miele & Cie. KG) und Kerstin Wendt-Heinrich (TOP Mehrwert Logistik GmbH & Co. KG). Neu im Vorstand ist der bisherige Beirat Uwe Limmer (record Türautomation GmbH). Neuer Beiratsvorsitzender ist Wolfgang Theisen (Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH).

(firmenpresse) - Die Mitgliederversammlung fand in den Räumlichkeiten des ZDF in Mainz statt. Hier stellte der Vorstand auch einen Dreijahresplan vor, mit Themengebieten, die die Verbandsarbeit und somit auch die Dienstleistungslandschaft in Deutschland in den kommenden Jahren prägen wird. 26 Bewerber hatten sich insgesamt zur Wahl für den neuen Beirat gestellt. „Eine tolle Zahl, die zeigt, dass viele Mitglieder aktiv im KVD mitwirken und den Verband voran bringen möchten“, erklärte KVD-Geschäftsführer Markus Schröder. Von den Bewerbern konnten 17 in den Beirat gewählt werden, fünf davon rückten in den Vorstand. Nach der Auszählung stand fest: In den Beirat gewählt wurden Detlef Birkhof (Robert Bosch GmbH), Dr. Gerald Butterwegge (Bissantz & Company GmbH), Dr.-Ing. Christian Fabry (ThyssenKrupp Industrial Solutions AG), Prof. Dr. Gudrun Frank (exprobico - Die Experten für Profession, Bildung und Kompetenz), Matthias Gerling (seca gmbh & co. kg), Manfred Hefft (Domino Deutschland GmbH), Holger Keck (Personalentwicklung Holger Keck), Martin Meinersmann (BSH Hausgeräte Service GmbH), Carsten Neugrodda (Canon Deutschland GmbH), Daniela Rickert (DIN e. V.), Dipl.-Ing. Patrick Soler (Linde Material Handling GmbH) und Wolfgang Theisen (Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH), der gleichzeitig zum Beiratsvorsitzenden gewählt wurde. Beirat und Vorstand sind drei Jahre aktiv.



Aus dem Beirat ausgeschieden sind Klaus Kerth (MHP) und Knut Krummnacker (INS Systems GmbH). „Wir bedanken uns bei den beiden Beiräten für Ihr ehrenamtliches Engagement in den letzten Jahren“, erklärte der alte und neue KVD-Vorstandsvorsitzende Ramón Somoza. Nicht wieder zur Wahl angetreten ist Udo Zavelberg (Reparaturcenter Udo Zavelberg), der über viele Jahre als Vorstand im Verband tätig war. Durch sein Fachwissen und sein Engagement hat er die Servicelandschaft mitgeprägt und das Potenzial des Verbandes mitentwickelt. Zuletzt hat er den Bereich Aus- und Weiterbildung geleitet. „Er hat die Verbandsarbeit aktiv mitgestaltet. Für sein langjähriges Einbringen in die Verbandsarbeit möchten wir uns besonders bei Udo Zavelberg bedanken“, sagte Ramón Somoza.







Der Kundendienst-Verband Deutschland e.V. (KVD) – der Service-Verband – ist europaweit der größte und bedeutendste Berufsverband für Service-Leiter, Service-Experten und Nachwuchskräfte im Kundendienst und Service. Zu den repräsentierten Branchen zählen unter anderem ITK, Maschinen- und Anlagenbau, Medizintechnik, Konsumgüter & Hausgeräte, Multimedia, Automobil, erneuerbarer Energien und Wissenschaft. Das Mitgliedsspektrum umfasst kleine und mittlere Unternehmen (KMU) gleichermaßen wie internationale Großkonzerne. Eine breite Palette von Leistungen sorgt für ein starkes Angebot, das sich an über 1.600 Mitglieder richtet. Die Mitglieder nutzen mit dem KVD eine Plattform für professionelles Servicemanagement: Erfahrungsaustausch auf Management-Ebene, Best-Practice Veranstaltungen, Congress & Service-Messe sowie Weiterbildungsangebote. Fachpublikationen unterstützen die Entscheider im Kundenservice.



