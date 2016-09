Designtüren aus innovativem Wabenwerkstoff

Wacosystems GmbH & Co. KG bietet in sachlich-minimalistischem Design transluzente, rahmenlose Leichtbau-Türblätter mit Kunststoff-Wabenkern und Acrylglas-Oberflächen: Kandela S26 und Kandela S40. Kandela S26 ist als stumpf einschlagendes Türblatt mit einer Tiefe von 26 mm für den Einbau in allen gängigen Standardzargen mit zweiteiligen Flügelteilen (Scharnieren) konzipiert.

Kandela S26 – Leicht, stabil und transluzent

(firmenpresse) - Wacosystems GmbH & Co. KG bietet in sachlich-minimalistischem Design transluzente, rahmenlose Leichtbau-Türblätter mit Kunststoff-Wabenkern und Acrylglas-Oberflächen: Kandela S26 und Kandela S40. Kandela S26 ist als stumpf einschlagendes Türblatt mit einer Tiefe von 26 mm für den Einbau in allen gängigen Standardzargen mit zweiteiligen Flügelteilen (Scharnieren) konzipiert. Für ein besonders wertiges Design-Ambiente entwickelte Wacosystems Kandela S40 mit einer Tiefe von 40 mm für 40 mm stumpf einschlagende Design-Zargen.



Die in der eigenen Betriebsstätte in Herford hergestellten Türblätter sind durch ihre dreidimensionale Tiefenwirkung und die organisch erscheinende Lebendigkeit der Wabenstruktur ein Blickfang. Je nach Betrachtungswinkel ergeben sich durch die Lichtstreuung unterschiedliche Effekte – von klarer Durchsicht bis zu diffusem Lichtspiel. Beide Türblätter sind standardmäßig mit transparenten, farblosen und weiß satinierten Oberflächen erhältlich. Anders als eine Glastür schließen sowohl Kandela S26 als auch Kandela S40 auf Höhe der Zargenoberfläche ab und haben einen besonders sanften Flügelschlag. Das in das Türblatt integrierte Türschloss ist mit der Edelstahlverbindung in minimalistisch edlem Design gehalten. Die Scharniere sind in den hochwertig verarbeiteten Kantenverschluss eingelassen.



Als Kernmaterial für die lichtdurchlässige Designtür dient eine Wave-Core Wabe aus glasklarem PET-Kunststoff mit 18 mm Waben-Zellweite. Diese wird beidseitig mit transparenten, satinierten und/oder farbigen Deckschichten aus PMMA-Kunststoff verklebt. Ein Spezialkleber verbindet Wabe und Deckschichten dauerhaft, so dass ein leichtes, biegesteifes Waben-Composite-Paneel entsteht.



Merkmale des Kandela-Türblattes

Lichtdurchlässige Tür – Design made in Germany

Sehr gute Lichtstreuung und warme Haptik

Leicht und biegesteif

Sanfter Flügelschlag

Unempfindlich gegen Verschmutzung

Guter Schallschutz, vergleichbar mit schweren Holztüren



Einbau in Standardzargen – verstärkte Bandtaschen sind nicht notwendig.



www.wacosystems.de.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.wacosystems.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:



Über die Unternehmensgruppe Wacotech-Wacosystems

Die Wacotech GmbH & Co. KG und die Wacosystems GmbH & Co. KG sind Schwesterfirmen mit gleichen Gesellschaftern.

Die Unternehmensgruppe entwickelt und produziert transluzente, lichtdurchlässige Wabenkern- und Wärmedämmmaterialien. Ansässig im Norden von Bielefeld bedient die Gruppe sowohl lokale Märkte als auch zahlreiche internationale Kunden.



Über Wacotech

Ein Schwerpunkt der Produktpalette liegt auf der Transparenten Wärmedämmung (TWD). Diese vertreibt und produziert die Wacotech GmbH & Co. KG unter dem Markennahmen TIMax®.



Über Wacosystems

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Wabentechnik. Die Wacosystems GmbH & Co. KG produziert und vertreibt Wabenkernmaterialien unter dem Markennamen WaveCore® und daraus weiterentwickelte Produkte wie transluzente Designpaneele Typ ViewPan®.







Dies ist eine Pressemitteilung von

Unternehmensgruppe Wacotech-Wacosystems

Leseranfragen:

Unternehmensgruppe Wacotech-Wacosystems

Achim Kehl

Nobelstraße 4

32051 Herford

Fon 05221 / 76313-0

E-Mail: okehl(at)wacosystems.de

PresseKontakt / Agentur:

PR-Agentur blödorn pr

Heike Blödorn

Alte Weingartener Str. 44

76227 Karlsruhe

Fon 0721 / 9 20 46 40

E-Mail: bloedorn(at)bloedorn-pr.de

Datum: 27.09.2016 - 20:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1405356

Anzahl Zeichen: 2545

Kontakt-Informationen:

Firma: Unternehmensgruppe Wacotech-Wacosystems



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 27.09.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 109 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung