v.li. Prof. Dr. M. Nagy, Prof. Dr. D.Sanchez Bengoa, Bachelors, Prof. Dr. H.R. Kaufmann. Foto:Motzko

(firmenpresse) - MANNHEIM. Seit Frühjahr 2011 bereichert die Hochschule der Wirtschaft für Management (HdWM) die Hochschullandschaft der Metropolregion Rhein-Neckar. Und am 23. September verabschiedet die Hochschule in einer Feierstunde bereits ihren 6ten Bachelor-Jahrgang. Der Präsident der HdWM, der renommierte Wissenschaftler und Hochschulmanager, Prof. Dr. Michael Nagy, kann an diesem milden Spätsommerabend mehr als 200 Gäste in der schmucken Hochschul-Aula begrüßen.



In der harmonischen Feier überreichen Prof. Dr. Susanne Steimer, Studiengangleiterin Beratung und Vertriebsmanagement, Prof. Dr. Hans-Rüdiger Kaufmann, Studiengangleiter Management und Unternehmensführung sowie Professor Roy J. Jenkins, Leiter des englischsprachigen Studiengangs Management in international Business, den Absolventen die begehrten Urkunden.



Einmarsch von Professoren und Absolventen unter Klängen von Händel und Clark



Durch die von Verwaltungsleiterin Corinna Stöcker und ihrem Team bestens vorbereitete Veranstaltung führt diesmal HdWM-Vizepräsidentin Prof. Dr. Dolores Sanchez Bengoa, an der Hochschule zuständig für International Business und Internationale Studien. Schon beim Einzug der Professoren und Absolventen, allesamt in feierlichen Roben, wird die angelsächsische Tradition des Events deutlich. Den Einmarsch begleiten Klänge aus “The Music fort he Royal Fireworks“ (Georg Friedrich Händel) und „The Prince of Denmark’s March“ (Jeremiah Clark). Zwischen den Programmteilen gibt es musikalische Einlagen: 7 Years von Lukas Graham und Moment (Tua), vorgetragen von Lesan Shrif, begleitet am Piano von Thomas Schichta. Beide studieren an der HdWM.



Prof. Nagy mit ganz besonderem „Ratschlag“



Bei seiner Ansprache gibt Präsident Prof. Nagy keine „Guten Ratschläge“, wie er selbst sagt, gleichwohl will er auf einen Rat nicht verzichten: „Lassen Sie sich auf keinen Fall einreden, dass Sie Teil der ,Generation Y' seien, der man ein besonders nahes Verhältnis zur Freizeitorientierung und zum Spaßhaben nachsagt, aber von Leistungsbereitschaft und Karrieredenken eher weniger viel hält. Sie, liebe Absolventen, haben während des Studiums längst bewiesen, dass Leistung sich lohnt und im ausgewogenen Verhältnis zur Freizeit stehen kann. Und dass eine gewisse berufliche Karriereplanung auch nicht schaden kann“.





Die HdWM: Praxisnah, innovativ, international und familiär



Nagy weiter: „Unsere durchaus noch junge Hochschule hat sich längst am Markt etabliert, was wir zuallererst unseren kompetenten Professoren wie auch den Gast-Dozenten unserer Partnerfirmen zu verdanken haben. Der Erfolg ist aber auch darin zu finden, dass sich unser Hochschulmodell als innovativ, praxisnah und familiär gibt. Und der internationale und interkulturelle Charakter der HdWM wird durch Studentenschaft und Lehrkörper gleichermaßen geprägt, schließlich sind unter den 400 Studierenden junge Menschen aus 28 Nationen und fünf Kontinenten. Das gleiche gilt für die Professoren und Dozenten“.



Neue Höchstmarke bei Studienstartern



Aktuell verweist Nagy auf die erfreulich hohe Zahl an Erstsemestern, die dieser Tage ihr Studium an der HdWM aufnehmen werden. Hier werde die Zahl von 110 Bewerbern wohl überschritten, eine neue Höchstmarke an Studienstartern. Zu verdanken sei dieser Wert - neben Marketingaktivitäten - auch der Erweiterung des Studienangebotes um die Studiengänge Psychologie und Management (B.Sc.) sowie Business Management (M.A.), die sich beide schon bei der Einführung großer Nachfrage erfreuen.



Neuer Master-Studiengang startet mit 20 Studierenden



Eine besondere Freude mache es dem Präsidenten, dass zum ersten Mal zwölf der aktuellen Bachelors ihre akademische Ausbildung unmittelbar und nahtlos mit dem Master Business Management (M.A.) an der HdWM fortsetzen. Dieser Master-Studiengang werde mit insgesamt 20 Studierenden an den Start gehen. Nagy weiter: „Ein interessantes Phänomen der letzten Jahre ist auch, dass die Studienbewerber überwiegend durch ,Mundpropaganda‘ auf die Vorzüge der HdWM aufmerksam gemacht worden sind. Sie, liebe Absolventinnen und Absolventen, sind damit allerbeste Botschafter unserer Hochschule geworden, denn Ihr Erfolg ist auch unser Erfolg“.



Absolventen warten mit bemerkenswerten Statements auf



Julian Hochscheid, Beratung und Vertriebsmanagement: Spannende und prägende Zeit an der HdWM



In ihren Ansprachen gehen Julian Hochscheid, Linda Löffler und Nick Garvie auf ihre jeweiligen Erfahrungen an der HdWM ein. „Es war eine spannende und auch prägende Zeit. Wir waren aufgeregt und durften mit dem Vorurteil aufräumen, dass der Bachelor sehr ,verschult‘ sei. Aber welche Schule hat denn Unterricht bis halbsechs? Auch die diversen Prüfungen waren ,nicht ohne‘, aber gerade als es eng wurde, kamen uns die Profs mit kompetenter Unterstützung entgegen. Und in unseren Familien hatten wir auch jeden Rückhalt, die HdWM haben wir als ,große Familie‘ wahrgenommen. Oft bildeten wir spontan Lerngruppen, und spornten uns gegenseitig an“, sagt Julian Hochscheid, der in Beratung und Vertriebsmanagement abschloss.



Nick Garvie, Management in international Business: Es gab „up and downs“ – alle wurden gemeistert



Der Absolvent des Studienganges Management in international Business, Nick Garvie, schließt sich dem Vorredner in so manchen Teilen an. In seinen in perfektem Englisch vorgetragenen Dankesworten stellt er die zahlreichen „up and downs“ während des Studiums heraus. Aber: „Selbst wenn manchmal etwas Panik aufkam, hatten wir stets das Gefühl, von allen Seiten unterstützt zu werden. Dies gelte für alle Dozenten, Professorinnen und Professoren, aber auch für das Verwaltungsteam der Hochschule, das es mit uns sicher auch nicht immer leicht hatte“, so Garvie mit einem Schmunzeln.



Besonderer Dank an Prof. Dr. Franz Egle und Prof. Dr. Thomas Hermann von Linda Löffler (MU)



Linda Löffler beginnt mit einem Großen Dankeschön an Freunde und Familie, von denen sie jede Unterstützung in schwierigen Situationen erhalten habe. Sie vergisst auch nicht zu erwähnen, dass der Gründungspräsident und heutige Ehrenpräsident der HdWM, Prof. Dr. Franz Egle, mit verantwortlich dafür sei, dass sie überhaupt ein HdWM-Studium aufgenommen habe. In dieses Lob schließt sie den früheren Studiengangleiter Management und Unternehmensführung, Prof. Dr. Thomas Hermann, ausdrücklich mit ein. Eine weitere Absolventin sagt: „Präsident, Dozenten und Verwaltungsteam gaben uns Studierenden immer das Gefühl, dass man nicht nur eine Matrikelnummer im Studienbetrieb ist, sondern ein lebendiges und wichtiges Glied einer modernen Hochschule, bei der gegenseitige Wertschätzung, Fairness und familiärer Zusammenhalt keine leeren Worthülsen sind“.



Mittelständler aus Ulm lobt unternehmensnahes Hochschulkonzept der HdWM



Ein Mittelständler aus Ulm ist eigens aus dem Schwäbischen angereist, um die Bachelorfeier mit seinem Sohn mitzuerleben. Gemeinsam mit seiner Frau hat er nur Löbliches über die Ausrichtung der HdWM zu berichten, insbesondere über das unternehmensnahe, mittelstandsorientierte Konzept der Hochschule. Der Studiengang Management und Unternehmensführung habe es ihnen von Anfang an „angetan“, so das Ehepaar. Gemeinsam mit dem Sohn, der schon bald die Unternehmensnachfolge antreten soll, hatte man vor drei Jahren beschlossen, auf dieses Studium zu setzten. Und es sei eine gute Entscheidung gewesen. Und: Mannheim habe man bei den zahlreichen Besuchen während des Studiums des Sohnes als außergewöhnliche, ja schöne Stadt kennengelernt. Der Sohn werde dem pulsierenden Großstadtleben in der Kurpfalz-Metropole wohl doch die eine oder andere Träne nachweinen.



IB-Chef Thiemo Fojkar übermittelt Grußwort: HdWM-Hochschulmodell zukunftsweisend



Die HdWM ist eine Hochschule in privater Trägerschaft. Mehrheitsgesellschafter ist der Internationale Bund (IB), einer der großen freien Bildungsträger in Deutschland. Thiemo Fojkar, Vorstandsvorsitzender des IB, ließ übermitteln, dass dem praxisnahen Hochschulmodell der HdWM beste Prognosen zu stellen seien. Das IB-Engagement an der Hochschule stelle eine sehr gute Ergänzung des vielfältigen Bildungsportfolios des IB dar, mit klarem Fokus auf den Bildungsmarkt der Zukunft. Die HdWM habe es trotz beachtlichen Wettbewerbes auf dem Bildungsmarkt geschafft, sich in der deutschen Hochschullandschaft zu etablieren.



Geschäftsführer der HdWM ist der Hochschulmanager Wolfgang Dittmann, Chef der gemeinnützigen Gesellschaft für interdisziplinäre Studien mbH (GIS) des IB. Zur GIS gehören die Medizinische Akademie mit über 100 staatlich anerkannten Schulen an 26 Standorten im Bereich des Gesundheits- und Sozialwesens. Hinzu kommt die IB-Hochschule Berlin mit weiteren Studienzentren in Köln und Stuttgart. Bundesweit zählt der IB rund 14.000 Beschäftigte und betreibt rund 700 Bildungseinrichtungen an 300 Standorten.

Text: Franz Motzko







„Managers made in Mannheim“ - Hochschule der Wirtschaft für Management (HdWM):



Die unternehmensnahe Hochschule der Wirtschaft für Management (HdWM) hat im Frühjahr 2011 ihren Studienbetrieb aufgenommen und zählt derzeit 400 Studierende, Tendenz weiter steigend. 50 Partnerunternehmen unterstützen die Hochschule. Präsident der Hochschule ist der renommierte Wissenschaftler und Hochschulmanager, Prof. Dr. Michael Nagy, Hauptgesellschafter der Internationale Bund. Die staatlich anerkannte, private Hochschule bietet sechs attraktive Studiengänge:



1. Management und Unternehmensführung (B.A.) Leiter Prof. Dr. Hans-Rüdiger Kaufmann

2. Beratung und Vertriebsmanagement (B.A.), bundesweit singulär, Leiterin Prof. Dr. Susanne Steimer

3. Management in International Business (B.A.), englischsprachig, Leiter Prof. Roy J. Jenkins

4. IT Management (B.Sc.), Leiter Prof. Dr. Christoph Sandbrink

5. Psychologie und Management (B.Sc.)

6. Business Management (M.A.), Leiterin Prof. Dr. Perizat Daglioglu



Keine überfüllten Hörsäle: Kurse mit 30 Studierenden



Nagy: „Die Partnerunternehmen der Hochschule übernehmen die Patenschaft für jeweils einige Studierende und fördern so ,ihre‘ Studenten. Auf diese Weise sichern sich die Unternehmen qualifizierten Nachwuchs, der gezielt auf ihre Bedürfnisse vorbereitet wird. Wichtige Merkmale sind kleine Klassen von ca. 30 Kursteilnehmern, intensive Betreuung durch unsere Professorinnen und Professoren sowie eine enge Kooperation mit regionalen Unternehmen. Praxisnähe in der Lehre wird durch Einbindung von Fach- und Führungskräften aus den Partnerunternehmen gewährleistet“.



Mit diesem Modell bietet die Hochschule gleichzeitig Lösungsansätze für die gravierenden Engpässe auf dem Arbeitsmarkt der Zukunft. Konzentrierte Praxisphasen der Studierenden in den Partnerunternehmen runden das Bild ab. Die Hochschule besetzt durch dieses neuartige Konzept eine Nischenposition, die sowohl den Studierenden als auch den Partnerunternehmen zu Gute kommt. Im März 2016 ist bereits der fünfte Bachelor-Jahrgang an der HdWM verabschiedet worden.



Internationaler Bund als Mehrheitsgesellschafter



Die HdWM ist in privater Trägerschaft. Mehrheitsgesellschafter ist der Internationale Bund (IB), einer der großen freien Bildungsträger in Deutschland. „Unser Engagement an der HdWM ist eine sehr gute Ergänzung unseres vielfältigen Bildungsportfolios mit klarem Focus auf den Bildungsmarkt der Zukunft“, sagt IB-Vorstandsvorsitzender Thiemo Fojkar. Geschäftsführer der HdWM ist der Hochschulmanager Wolfgang Dittmann, Chef der gemeinnützigen Gesellschaft für interdisziplinäre Studien mbH (GIS) des IB.



"Zur GIS gehören die Medizinische Akademie mit über 100 staatlich anerkannten Schulen an 25 Standorten im Bereich des Gesundheits- und Sozialwesens. Hinzu kommt, neben der HdWM, die IB-Hochschule Berlin mit weiteren Studienzentren in Köln, Hamburg und Stuttgart. In allen unseren Bildungseinrichtungen stehen wir für Interkulturalität und Integration. Und gerade die HdWM ist ein besonders erfreuliches Beispiel dafür, dass diese auch gelebt werden kann“, sagt Dittmann. Bundesweit zählt der IB rund 14.000Beschäftigte und betreibt rund 700 Bildungseinrichtungen an 300 Standorten.



Weitere Gesellschafter der HdWM sind die Unternehmensgruppe Kiry, das Heinrich-Vetter-Forschungsinstitut für Arbeit und Bildung in der Metropolregion Rhein-Neckar e.V. (HVFI) und die Mannheimer Forschungsgesellschaft für Arbeit und Bildung mbH (MAFAB). Hinzu kommt das Deutsch-Türkische Institut für Arbeit und Bildung e.V. (DTI), dessen Vorstandsvorsitzender, der deutsch-türkische Vorbild-Unternehmer Mustafa Baklan, die HdWM von Beginn an unterstützt.



Wissenschaftsrat: „Innovatives Hochschulkonzept“



Die Studiengänge sind speziell auf die Erfordernisse des Arbeitsmarktes der Zukunft ausgerichtet, um dem Führungs- und Fachkräftemangel – insbesondere bei mittelständischen Unternehmen - entgegenzuwirken. Wer gab den Anstoß? Mutige Unternehmer und Wissenschaftler haben die Hochschullandschaft analysiert und eine Nische aufgetan, die einen völlig neuen Hochschultyp hervorgebracht hat. Auch das Finanzierungskonzept der unternehmensnahen Hochschule ist zukunftsorientiert und sichert eine win-win-Situation für alle Beteiligten.



Der Wissenschaftsrat bewertet das neuartige Hochschulkonzept als „innovative Mischform zwischen einer klassischen Fachhochschule und einer dualen Hochschule" mit Vorteilen sowohl für Absolventen der HdWM als auch für die Partnerunternehmen. Mit der Hochschule Ludwigshafen, der Universität Mannheim (Service und Marketing GmbH Studium Generale) sowie vier ausländischen Universitäten bestehen Kooperationen.



CHE-Hochschulranking: Als junge Hochschule bereits in der Spitzengruppe



Für die HdWM ergibt das CHE Hochschulranking sehr positive Bewertungen: Bei der Kategorie "Internationalität von Lehre und Studium" erreichen alle drei Bachelor-Studiengänge eine Position in der Spitzengruppe. Bei der "Praxisorientierung" liegt der Studiengang "Beratung und Vertriebsmanagement" in der Spitzengruppe.

Das CHE Hochschulranking ist das umfassendste und detaillierteste Ranking deutschsprachiger Hochschulen. Es richtet sich vor allem an Studienanfänger und Studierende, hat sich aber auch an den Hochschulen als faire, informative und qualifizierte Informationsquelle durchgesetzt. Bei den drei nicht bewerteten Kriterien gab es eine zu geringe Beteiligung bzw. Auswertungsmöglichkeit, so dass hier keine Bewertung erfolgen konnte. Dies ist ein beachtlicher Erfolg für eine junge Hochschule wie es die HdWM ist.



Business School mit zwei Master-Studiengängen



Mit ihrer Business School bringt die HdWM eine nächste Generation von Studiengängen zur akademischen Weiterbildung an den Start. Dabei kooperiert die Hochschule mit der Stadt Mannheim, dem Jobcenter Mannheim sowie der Internationalen Universität Tunis (UIT). Der Wissenschaftsrat akkreditierte die Studiengänge mit überdurchschnittlichen Bewertungen.



Die Business School bietet zwei berufsbegleitende MBA-Studiengänge: „Nachhaltiges Management / Sustainable Management“ mit den Schwerpunkten General-, Energie-, Arbeitsmarktintegrations- und Kommunales Management sowie „Vertriebsmanagement / Sales Management“. Entwickelt wurden die Studiengänge in enger Zusammenarbeit mit Wirtschaft und wissenschaftlichen Instituten. Text: Franz Motzko



