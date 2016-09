Champions League Quoten: Gladbach - Barcelona

Borussia Mönchengladbach ist in der Champions League gegen den FC Barcelona gefordert. Hier gehts zum Vorbericht:

(firmenpresse) - Borussia Mönchengladbach empfängt am Mittwoch im zweiten Gruppenspiel der Champions League den FC Barcelona. Die Fohlenelf ist haushoher Außenseiter, wir setzen im Tipp dennoch auf einen Überraschungssieg von Gladbach. Barca muss auf Weltfußballer Lionel Messi verzichten, er fehlt verletzt. Die Partie wird am Mittwoch, den 28.09.2016 um 20:45Uhr angepfiffen.



Gladbach extrem heimstark – Valueprofit in der Bestquote



Borussia Mönchengladbach hat einen guten Start in die Saison geschafft: Nach einem Sieg im ersten Spiel gegen Bayer Leverkusen musste Gladbach gegen Freiburg zwar eine Niederlage hinnehmen, die folgenden Spiele gegen Werder Bremen (4:1 Sieg) und RB Leipzig (1:1 Remis) konnte die Fohlenelf aber positiv gestalten. Am letzten Spieltag war Ingolstadt zu Gast im Borussia Park. In einer engen Partie brachte Lars Stindl die Borussia in der 42. Minute in Führung. Oscar Wendt machte mit seinem Treffer zum 2:0 in der 76. Minute den Deckel drauf. Im kommenden Spiel ist der FC Barcelona zu Gast. Gladbach gewann die letzten zehn Heimspiele allesamt, die Heimbilanz ist herausragend. Die Fohlenelf muss jetzt auch schon das Wunder gegen Barca schaffen. Im ersten Gruppenspiel gegen Manchester City wurde der Borussia eine Lehrstunde erteilt. Das Team von Trainer Andre Schubert verlor klar und deutlich mit 4:0. In unserem Tipp glauben wir an einen Sieg der heimstarken Gladbacher. Strobl, Drmic und Dominguez fallen weiter aus. Hinter dem Einsatz von Spielmacher Raffael steht noch ein Fragezeichen, er leidet unter muskulären Problemen.



Barca ohne Messi – Favorit im Quotenvergleich



Der FC Barcelona hat in der letzten Saison den Meistertitel in der spanischen La Liga eingefahren. Die Erwartungen für die neue Spielzeit sind wieder hoch. Der Start in die Liga ist geglückt: Barca gewann die ersten beiden Partien gegen Betis Sevilla (6:2) und Athletic Bilbao (1:0). Am dritten Spieltag musste das Starensemble allerdings eine Niederlage einstecken: Gegen den Aufsteiger Deportivo Alaves verlor Barca knapp mit 1:2. Der 5:1 Sieg gegen Leganes ließ die Niederlage allerdings schnell vergessen. Auch in der Champions League überzeugte Barca voll und ganz. Celtic Glasgow hatte bei der 0:7 Niederlage keine Chance gegen Messi und Co. Am letzten Wochenende schoss sich das Team von Trainer Luis Enrique schon für Gladbach ein. Gegen Sporting Gijon gewann der FCB locker und leicht mit 5:0. Bei Borussia Mönchengladbach ist Barcelona auch ohne Weltmeister Messi der deutliche Favorit. Dass das Starensemble auch schlagbar ist, hat der Aufsteiger Alaves bewiesen. Wir glauben auch an einen Überraschungssieg der Gladbacher in unserem Tipp. Neben Lionel Messi fehlt auch Innenverteidiger Samuel Umiti beim Auswärtsspiel in Gladbach.





Tipp und Quoten Borussia Mönchengladbach – FC Barcelona



Borussia Mönchengladbach ist im Heimspiel deutlicher Außenseiter mit Wettquoten von 5,65 bis 7,53. Der Tipp lohnt sich hier mit der Bestquote von 7,53 besonders, da ein Valueprofit von 6,23% enthalten ist. Barca geht mit Favoriten Quoten von 1,39 bis 1,49. Sollte die Partie mit einem Unentschieden enden, liegen die Wettquoten im Bereich von 4,29 bis 5,20. Auch hier ist ein Valueprofit von knapp 2% in der Höchstquote enthalten. Unser Tipp: Barca hat schon früh in der Saison eine Schwäche gezeigt. Gladbach ist extrem stark und gewann die letzten zehn Heimspiele allesamt. Wir glauben an einen Überraschungssieg der Borussia mit den heimischen Fans im Rücken. Wir setzen daher mit der Bestquote von 7,53 und einem Valueprofit von 6,23% auf einen Sieg der Gladbacher.







http://www.wettportal.com/Fussball/Champions_League/Champions_League_-_Gruppe_C/Borussia_M%C3%B6nchengladbach_-_FC_Barcelona_2015996.html



