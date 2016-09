Schwäbische Zeitung: Vertreter einer Minderheit - Leitartikel zur Islamkonferenz

(ots) - Das Grunddilemma ist leicht umschrieben: Es

gibt zwar die eine Deutsche Islamkonferenz - aber es gibt nicht den

einen Islam. Oder: Auf der einen Seite des Verhandlungstisches sitzen

die Repräsentanten des deutschen Staates, auf der anderen Seite

sitzen Muslime, die bestenfalls jeweils einen Bruchteil des Islams in

Deutschland repräsentieren. Alle zusammen vertreten sie wohl um die

15 Prozent der deutschen Muslime. Das ist ziemlich überschaubar. Und

daran liegt es, dass die vor zehn Jahren installierte

Dialogveranstaltung auch nur überschaubare Erfolge vorweisen kann.

Das sind die Fortschritte in der Ausbildung deutschprachiger Imame

sowie die Fortschritte beim islamischen Religionsunterricht an den

staatlichen Schulen. Immerhin.



Selbstverständlich ist es bedauerlich, dass fast nur konservative

islamische Verbandsvertreter Ansprechpartner des Staates sind.

Selbstverständlich ist es ein Ärgernis, dass der deutsche

Innenminister mit DITIB-Leuten, also dem verlängerten Arm des

türkischen Despoten Erdogan, verhandeln muss. Und es mutet leicht

skurril an, dass ein Verband mit dem bedeutungsschwangeren Namen

"Zentralrat der Muslime in Deutschland" gerade mal ein Prozent dieser

Muslime vertritt. Es war - da haben Liberale wie Necla Kelek oder

Abdel-Hakim Ourghi völlig recht - ein riesiger Fehler, eben diese

Liberalen vom Verhandlungstisch zu verbannen, weil es die

konservativen oder gar islamistischen Verbände so wollten.

Andererseits ist im Laufe der Jahre immer klarer geworden, wie

problematisch die verbliebenen Dialogpartner sind. Eine große

Ausnahme bilden die Aleviten - und die überlegen sich derzeit prompt

einen Rückzug aus der Islamkonferenz.



Man kann dem Ärgernis schließlich doch noch Positives abgewinnen.

Die meisten Muslime in Deutschland legen nämlich keinen Wert auf

irgendwelche konservativen Verbandsvertreter. Der Staat sollte die



Forderungen dieser offiziellen Ansprechpartner deshalb nicht über

Gebühr wichtig nehmen. Sie sprechen lautstark für eine Minderheit,

die Mehrheit ist schweigend.







