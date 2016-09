Harpoon Medical trägt auf dem EACTS-Kongress 2016 den neusten Stand seiner ersten Machbarkeitsstudie mit Nachbeobachtung über 1 Jahr vor

(ots) - -- Harpoon Medical, Inc., Entwickler

des Harpoon Medical Mitral Valve Repair System für minimalinvasive

Mitralklappenreparatur am schlagenden Herzen mithilfe von

ePTFE-Fäden, wurde zum European Association for Cardio-Thoracic

Surgery (EACTS)-Kongress in Barcelona eingeladen, um den neusten

Stand zu den an der ersten Machbarkeitsstudie des Unternehmens

teilnehmenden Patienten vorzutragen.



Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160926/412158LOGO



Zwischenergebnisse der ersten elf Patienten, die seit dem 31.

Dezember 2015 an der ersten Machbarkeitsstudie von Harpoon Medical

teilnehmen, wurden von Gammie et al. in der Zeitschrift Circulation

(http://dx.doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.116.022010) veröffentlicht.

Dr. Krzysztof Bartus, Außerordentlicher Medizinprofessor des

Johannes-Paul-II-Hospitals der Jagiellonen-Universität, wird am

Samstag, den 1. Oktober 2016, auf der Tagung am EACTS Techno College

von 15:30 bis 18:00 Uhr den neusten Stand der Ergebnisse der Studie

vorstellen. Das Referat wird die Daten der sechsmonatigen

Nachbeobachtung aller dreizehn an der Studie teilnehmenden Patienten

sowie die bis zum 31. August 2016 gesammelten Daten der

Nachbeobachtung über 1 Jahr darlegen.



"Ich freue mich, von den ersten Erfahrungen mit dem Gerät von

Harpoon an der Jagiellonen-Universität zu berichten", sagte Dr.

Bartus. "Zusammen mit unseren Kollegen vom Institut für Kardiologie

in Warschau haben wir dreizehn Patienten in die erste

Machbarkeitsstudie mit herausragenden Ergebnissen aufgenommen und ich

glaube, dass die Daten der Zwischenergebnisse, die auf der EACTS

vorgestellt werden, sehr überzeugend sind."



"Wir sind bisher mit der Leistung des Harpoon Mitral Valve Repair

Systems sehr zufrieden", sagte Dr. James Gammie, Leiter der

Kardiologischen Chirurgie an der University of Maryland und Gründer



von Harpoon Medical. "Die mittelfristigen Ergebnisse der

Nachbeobachtung über sechs und zwölf Monate sind vielversprechend und

wir sind zuversichtlich, dass das Gerät Patienten mit degenerativer

Mitralinsuffizienz eine weniger invasive Alternative zur

konventionellen Mitralklappenchirurgie bietet.



Informationen zu Harpoon Medical, Inc.Harpoon Medical, Inc. ist

ein privates Unternehmen für medizinische Geräte, das eine

minimalinvasive, bildgesteuerte Technologie für

Mitralklappenreparaturen am schlagenden Herzen mit künstlichen

ePTFE-Fäden vermarktet. Die Technologie wurde in der Abteilung für

Herzchirurgie an der University of Maryland School of Medicine

entwickelt. Mit dem Harpoon Mitral Valve Repair System können

Chirurgen über einen kleinen Schnitt zwischen den Rippen am

schlagenden Herzen zur Mitralklappe vordringen und diese reparieren,

ohne dass ein Herzstillstand oder kardiopulmonaler Bypass

erforderlich ist. Das Harpoon Mitral Valve Repair System ist noch in

keinem Land zum Vertrieb zugelassen und steht nur im Rahmen einer

zugelassenen klinischen Studie zur Verfügung.







Pressekontakt:

Peter Boyd

410 346 5687 Durchwahl 103

pboyd(at)harpoonmedical.com



Original-Content von: Harpoon Medical, Inc., übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Harpoon Medical, Inc.

