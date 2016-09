Rheinische Post: Kommentar /

Die Schande von Dresden

= Von Martin Kessler

(ots) - Deutschland ist ein weltoffenes und tolerantes

Land, in dem die Religionsfreiheit eines der heiligsten Grundrechte

ist. Um so mehr empört der Anschlag auf eine Moschee in Dresden.

Gerade weil viele in Deutschland zu Recht die Verfolgung von Christen

in vielen Teilen der Welt anprangern, müssen unsere

Sicherheitsbehörden entschieden gegen terroristische Islam-Hasser

vorgehen. Es ist schon schlimm genug, dass die deutsche Polizei

Synagogen vor Rechtsextremisten und anderen Irregeleiteten beschützen

muss. Es ist kein gutes Zeichen, dass der Schutz von Moscheen

hinzukommt. Schon jetzt beklagen die islamischen Verbände in

Deutschland die hohe Zahl von Attacken auf muslimische Gotteshäuser.

Es ist dringend erforderlich, auch die zu zählen, um das Ausmaß der

Bedrohung zu erkennen und Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Wichtig ist

auch, dass die Religionen und Vertreter der Zivilgesellschaft sich

ihrer Toleranz vergewissern. Nur wenn die große Mehrheit zeigt, dass

sie die religiösen Gefühle und Auffassungen der jeweils anderen

respektiert, isoliert sie die Täter von Dresden.



www.rp-online.de







Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2621



Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Rheinische Post

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 27.09.2016 - 21:01

Sprache: Deutsch

News-ID 1405367

Anzahl Zeichen: 1435

Kontakt-Informationen:

Firma: Rheinische Post

Stadt: Düsseldorf





Diese Pressemitteilung wurde bisher 53 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung