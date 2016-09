"Smart Cities": Macromedia-Studierende kooperieren mit Deloitte

Master-Studierende der Hochschule Macromedia unterstützen die Unternehmensberatung Deloitte in ihrem Fokusprojekt "Smart Cities". Die Ideen der Studenten wurden nun im "Greenhouse" präsentiert.

(firmenpresse) - Intelligenter, effizienter, komfortabler: Kommunale Verwaltungen und Städteplaner fangen gerade erst an, das Potenzial von Big Data auszuloten. Mit ihrem Fokusprojekt "Smart Cities" baut die Unternehmensberatung Deloitte hier ein eigenes Kompetenzprofil auf. Unter Leitung von Prof. Dr. Gernot Wolfram haben sich Master-Studierende der Hochschule Macromedia daran als Ideengeber für den Bereich der Neubürger-Services beteiligt. Jetzt präsentierten sie ihre Ideen in Deloittes neu eröffnetem Berliner Digital-Labor, dem "Greenhouse".



Kaum hatte das "Deloitte Greenhouse" im April 2016 eröffnet, durften sich die Berliner Master-Studierenden schon ihr Projektbriefing abholen. Der Leiter der Macromedia Graduate School am Campus Berlin, Prof. Dr. Gernot Wolfram, hatte den Kontakt zwischen dem Deloitte Analytics Institute und den in der Analyse digitaler Services geübten Macromedia Studierenden hergestellt. Relativ frei, so der Projektauftrag, sollten die Studierenden Themen im Bereich der Berliner Neubürger-Services definieren, in denen die Einbindung automatisierter Prozesse nutzerfreundlichere Lösungen verspricht.



Digitale Desiderata: Berliner Neubürger-Services



Gestützt durch eine Online-Befragung unter Neu-Berlinern konnten die Macromedia-Studierenden zwei Bereiche identifizieren, in denen der Wunsch nach zusätzlichen Services besonders hoch ist: die Suche nach Wohnraum und der Dialog mit Behörden. Für beide Bereiche entwickelten die Studierenden detaillierte Konzepte, um diese Prozesse von kommunaler Seite zu unterstützen und die Servicequalität für die Nutzer zu erhöhen. Das Deloitte-Komitee mit dem Senior Manager des Smart City Projektes sieht reelle Chancen auf eine Umsetzung der Studierenden-Ideen.







Über die Hochschule Macromedia



Digitalen Wandel managen, Zukunft gestalten - mit aktuell 2.300 Studierenden und rund 80 Professuren gehört die Hochschule Macromedia zu den führenden deutschen Privathochschulen für arbeitsmarktorientierte Studiengänge im Kontext von Management, Medien, Film und Design.



Das Portfolio umfasst mehr als 30 deutsch- und englischsprachige Spezialisierungsmöglichkeiten, staatlich anerkannt und akkreditiert durch Wissenschaftsrat und FIBAA. Studienorte sind München, Stuttgart, Köln, Hamburg und Berlin.



Als "Hochschule zur Gestaltung des digitalen Wandels" bereitet die Hochschule Macromedia ihre Studierenden auf vielfältige Tätigkeiten in Zeiten der Industrie 4.0 vor. Bestandteil des 210 ECTS umfassenden Bachelorstudiums sind ein sechsmonatiges Praktikumssemester sowie ein vollumfänglich anrechenbares Auslandssemester. Die Hochschule Macromedia ist Mitgliedshochschule von Galileo Global Education, dem größten Netzwerk internationaler Privathochschulen in Europa.



www.hochschule-macromedia.de



Hochschule Macromedia, München

