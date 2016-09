Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Polizist verurteilt

(ots) - Es war kein guter Tag für die Herforder Polizei.

Nicht nur, dass ein Beamter wegen schwerer Straftaten zu einer

Haftstrafe verurteilt wurde. Auch ein weiterer Polizist steht jetzt

im Verdacht, seinen Teil zur Verschleierung der sogenannten

Prügel-Affäre geleistet zu haben. Jeder hat in seinem Beruf schon

einmal einen Fehler gemacht, und natürlich sind auch Polizisten keine

Übermenschen. Es sollte allerdings jedermanns Bestreben sein, die

Folgen eines Fehlverhaltens möglichst klein zu halten. In Herford

geschah das Gegenteil. Aus dem rechtswidrigen Übergriff eines

Polizisten gegen einen Autofahrer (so bewertet das Gericht das

Geschehen) wurde ein Angriff des Autofahrers gegen die

Streifenbeamten konstruiert - ein Vorwurf, der den Autofahrer vor

Gericht brachte. Herrscht in Teilen der Polizei noch immer ein längst

ausgestorben geglaubter, falsch verstandener Korpsgeist? Alleine

hätte es der Streifenbeamte wohl nicht geschafft, den Autofahrer zu

Unrecht vor Gericht zu bringen. Er hatte Unterstützer. Glaubt man der

Aussage der Polizeischülerin, wurde sie von ihrem Dienstgruppenleiter

unter Druck gesetzt, einen Schlag des Autofahrers gegen den Kopf des

Polizisten zu bezeugen - obwohl sie nach eigener Aussage überhaupt

keinen Angriff gesehen hatte. Die Maschinerie hätte noch gestoppt

werden können, denn dem Kriminalbeamten, der das Streifenwagenvideo

auswertete, fiel auf, dass die Schilderungen der Polizisten nicht zu

allen Videoszenen passten. Nach eigener Aussage wies der Beamte den

Sachbearbeiter der Kripo, für den er das Video ausgewertet hatte, auf

diese Diskrepanz hin. Doch der schickte trotzdem die Anzeige gegen

den Autofahrer an die Staatsanwaltschaft - und hat dafür jetzt ein

Verfahren am Hals. Vorgänge werden, bevor sie die Polizei Richtung

Staatsanwaltschaft verlassen, üblicherweise noch einmal von einem



Vorgesetzten überprüft. Wo war hier die Kontrolle? Auch die

Staatsanwaltschaft hat sich kein Ruhmensblatt verdient, weil sie

Anklage erhoben hat, ohne das Streifenwagenvideo gesehen zu haben.

Verteidiger Martin Lindemann sagte in seinem Plädoyer, sein Mandant

habe den geringsten Anteil daran, dass der Autofahrer vor Gericht

gekommen sei. »Seine Angaben wurden von Vorgesetzten brisanter

gemacht, um eine Widerstandstat herauszustellen. Die Behörde hat die

Anzeige dann durchgewunken und gehofft, dass alles gut geht.« »Die

Behörde« - das darf man nicht wörtlich nehmen. Fast 400 Frauen und

Männer arbeiten bei der Kreispolizei Herford, und die meisten von

ihnen tun alles, damit wir sicher leben können. Auch nach dem

gestrigen Urteil haben sie überhaupt keinen Anlass, jetzt in Sack und

Asche zu gehen.







Pressekontakt:

Westfalen-Blatt

Chef vom Dienst Nachrichten

Andreas Kolesch

Telefon: 0521 - 585261



Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Westfalen-Blatt

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 27.09.2016 - 21:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1405377

Anzahl Zeichen: 3168

Kontakt-Informationen:

Firma: Westfalen-Blatt

Stadt: Bielefeld





Diese Pressemitteilung wurde bisher 114 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung