Effektiv bewerben im verdeckten Stellenmarkt: Buch-Neuerscheinung „Turbo zum Traumjob – Der Zielgruppenbrief“ von Cornelia Riechers

Wie Sie die Konkurrenz ausschalten und sich direkt beim Wunscharbeitgeber bewerben! Der Zielgruppenbrief ist weit effektiver als die übliche Initiativbewerbung und erschließt den verdeckten Arbeitsmarkt. Sie eignet sich für alle Bewerber, vom Geschäftsführer bis zum Lagerarbeiter.

(firmenpresse) - Warum auf passende Stellenangebote warten, wenn doch 80 Prozent aller Vakanzen gar nicht öffentlich ausgeschrieben werden? Warum sich gegen 200 Mitbewerber durchsetzen müssen, wenn man der Einzige sein kann?



Clevere Kandidaten bewerben sich da, wo es kein anderer tut, und erschließen ihren persönlichen Arbeitsmarkt - konzentriert und passgenau.



In diesem Buch erfährt der Leser, wie er mit dem Zielgruppenbrief ein erstklassiges Bewerbungsanschreiben verfasst und damit seine Wunsch-Arbeitgeber mitten ins Herz trifft. Schritt für Schritt erklärt die Autorin, wie der Zielgruppenbrief funktioniert, wie man ihn konzipiert, aufbaut und textet, wie man das gesamte Projekt organisiert und wie man mit den Antworten umgeht. Auch allgemeine Bewerbungsthemen kommen nicht zu kurz: Lebenslauf, Know-how-Profil, Zeugnisse, Vorstellungsgespräch und Kommunikation mit dem Wunsch-Arbeitgeber. Dabei fließt Riechers' langjährige Erfahrung in der Outplacement- und Karriereberatung ebenso ein wie die vielen Tricks und Kniffe, die nur ein Profi kennen kann. Checklisten und Mustertexte erleichtern die Umsetzung. Die Anleitung liest sich frisch und lebendig, nicht zuletzt dank der vielen Beispiele von echten Bewerbern.



Ein unverzichtbarer Leitfaden für alle Jobsuchenden - besonders für diejenigen, die nicht dem gängigen Bewerberideal entsprechen.



Mehr Informationen unter www.karriere-mit-vision.de





"Turbo zum Traumjob" in den Medien



"... eine Bewerbung, die längst nicht mehr so blind ist wie eine Blindbewerbung und so gut getimt, dass sie einer Stellenausschreibung nur zuvor kommt."

Jobguide.de am 01.05.2016



"Geeignet ist der Zielgruppenbrief laut Riechers für alle Berufsgruppen vom Lagerarbeiter bis zur Führungskraft."

Rheinische Post am 02.04.2016



"Bei der Bewerbung geht es [...] darum, [...] den Bedarf des Unternehmens, bei dem man sich bewerben will, zu erkennen und zu bedienen."

Erkrather Wochenpost am 28.03.2016







"Turbo zum Traumjob" im Urteil der Leser



"Der Teil, in dem es um die Stellenanalyse geht, ist super." S. N., Verpackungsingenieurin



"Dieses Büchlein hat mich doch an das eine oder andere fast Vergessene erinnert." CCR, Masterand



"Praxisnah und lehrrreich“ D. J., Key Account Manager



"Ein Muss für jeden Jobwechsler" Friedhelm Tramp, Paarberatung Düren



5 mal 5 Sterne von Amazon-Lesern!





Produktinformation



„Turbo zum Traumjob – Der Zielgruppenbrief“ von Cornelia Riechers

Vorwort von Jochen Mai

177 Seiten, Paperback, ISBN 978-3-00-051054-0

14,90 € (Deutschland), 16,10 € (Österreich/EU), 25,90 CHF (Schweiz)

1. Auflage Februar 2016

Im Buchhandel erhältlich

Weitere Informationen, Inhaltsverzeichnis und Leseproben unter www.karriere-mit-vision.de



E-Book, ISBN 978-3-00-051055-7

9,99 € (Deutschland)





Autorin



Dr. Cornelia Riechers lebt in Düsseldorf und ist seit 1987 im Personalwesen tätig. 1993 gründete sie ihr eigenes Unternehmen Quality Outplacement mit den Schwerpunkten Personalentwicklung, Outplacement- und Karriereberatung. Zu ihren Kunden zählen bedeutende Firmen wie Siemens und die Deutsche Bank. Mehr als tausend Bewerber aus allen Branchen hat sie schon erfolgreich bei der beruflichen Neuorientierung betreut, vom angelernten Arbeiter bis zum Geschäftsführer.

Darüber hinaus schreibt sie regelmäßig für Zeitungen, Fachzeitschriften, Bücher und Online-Portale über Personal- und Karrierethemen. Unter anderem bloggt sie bei Karrierebibel.de, einem der größten und erfolgreichsten Karriereportale in Deutschland.

In ihrem ersten Buch "So bleiben Sie erfolgreich arbeitslos. Ein paradoxer Bewerbungsratgeber" verarbeitet sie häufige Bewerberfehler auf humorvolle Art und Weise. Im zweiten Buch "Turbo zum Traumjob: Der Zielgruppenbrief" zeigt sie, wie man es richtig macht.

www.quality-outplacement.de



Vorwort



Jochen Mai ist Gründer und Herausgeber der Karrierebibel. Er berät Unternehmen bei den Themen Content Strategie, Social Media Marketing und Corporate Blogs. Zudem lehrt er an der FH Köln und ist ein gefragter Keynote-Speaker. Davor arbeitete er lange Jahre als Social Media Manager, Autor und Wirtschaftsjournalist, unter anderem bei der Wirtschaftswoche.

www.karrierebibel.de





Kontakt



Quality Outplacement

Dr. Cornelia Riechers

Am Brockerberg 2

40699 Düsseldorf-Erkrath

Tel. 02 11 / 9 25 35 11

presse(at)quality-outplacement.de

www.quality-outplacement.de

www.karriere-mit-vision.de

www.erfolgreich-arbeitslos.de







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://karriere-mit-vision.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Lösungsorientiertes Zielcoaching - der Weg zum Traumjob!



Seit 1993 sind wir, "Quality Outplacement Dr. Cornelia Riechers", Spezialisten für Potenzialentwicklung, Outplacement- und Karriereberatung.



Wir bieten Ihnen alle Dienstleistungen rund um die Themen Karriereentwicklung, Jobcoaching, Trennungsmanagement, Outplacement und vieles mehr, in Düsseldorf, NRW und bundesweit. Wir unterstützen große, mittlere und kleine Unternehmen einerseits bei der Personalentwicklung und Mitarbeiterförderung, andererseits bei der fairen Trennung von Mitarbeitern. Unser Ziel heißt "Der richtige Mitarbeiter am richtigen Platz". Parallel dazu beraten wir Privatpersonen zu allen beruflichen Fragestellungen – jeder Einzelne ist wichtig.



Wir arbeiten lösungsorientiert nach der "visionären Methode". Wir entwickeln mit dem Klienten seine berufliche Vision und setzen sie in konkrete Schritte oder Bewerbungen um.



Wir haben die Erfahrung gemacht, dass jeder den richtigen Arbeitsplatz finden kann, wenn er das tut, was er wirklich will. Aus unserer gemeinsamen Arbeit gewinnt der Klient den Mut und die Energie, um seinen Wunsch zu verwirklichen.



Während der letzten 20 Jahre haben wir mehr als tausend Fach- und Führungskräfte aus den verschiedensten Branchen erfolgreich bei der beruflichen Neuorientierung betreut.



Alle unsere Berater verfügen neben umfangreicher Beratungspraxis über Erfahrung mit Personalrekrutierung und -auswahl in Unternehmen. Für die psychologische Betreuung sind sie durch entsprechende Aus- und Weiterbildung qualifiziert.



Unsere Erfolgsquote beträgt 98 %.



www.quality-outplacement.de

www.outplacementduesseldorf.de

Dies ist eine Pressemitteilung von

Quality Outplacement Dr. Cornelia Riechers

Leseranfragen:

Quality Outplacement

Dr. Cornelia Riechers

Am Brockerberg 2

40699 Düsseldorf-Erkrath

Tel. 02 11 / 9 25 35 11

presse(at)quality-outplacement.de

www.quality-outplacement.de

www.outplacementduesseldorf.de

www.karriere-mit-vision.de

www.erfolgreich-arbeitslos.de



PresseKontakt / Agentur:

Quality Outplacement

Dr. Cornelia Riechers

Am Brockerberg 2

40699 Düsseldorf-Erkrath

Tel. 02 11 / 9 25 35 11

presse(at)quality-outplacement.de

www.quality-outplacement.de

www.outplacementduesseldorf.de

www.karriere-mit-vision.de

www.erfolgreich-arbeitslos.de

Datum: 27.09.2016 - 23:23

Sprache: Deutsch

News-ID 1405386

Anzahl Zeichen: 5203

Kontakt-Informationen:

Firma: Quality Outplacement Dr. Cornelia Riechers

Ansprechpartner: Dr. Cornelia Riechers

Stadt: Düsseldorf-Erkrath

Telefon: 0211 9253511



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 27.09.16



Diese Pressemitteilung wurde bisher 60 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung