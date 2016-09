Nach zwei Jahren Pause wurde am 18. September 2016 in der Adventure World in Japan ein Riesenpanda-Weibchen geboren - für die Mutter das achte Kind und für den Vater das Vierzehnte

(ots) - Schon länger hatten sich

Anzeichen einer Schwangerschaft gezeigt. Um 1:11 Uhr morgens am 18.

September 2016 hat das 16 Jahre alte Riesenpanda-Weibchen Rauhin nun

in der Adventure World in der Stadt Shirahama, Präfektur Wakayama in

Westjapan, ihr lang erwartetes, weibliches Baby zur Welt gebracht.

Das Baby wog bei der Geburt 197 Gramm. Mutter und Kind sind wohlauf.

Rauhin kann man dabei beobachten, wie sie mit großer Behutsamkeit ihr

Baby wiegt und unaufhörlich ableckt.



(Foto 1:



http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M104040/201609264628/_prw_

OI5fl_0EGEGdJj.jpg)



-- Nach zwei Jahren Pause wurde ein weiblicher Riesenpanda geboren.

-- Das Neugeborene ist mit 197 Gramm schwerer als sämtliche, jemals

zuvor in der Adventure World geborene Riesenpandas.

-- Der Pandavater Eimei ist mit 24 Jahren der älteste männliche

Panda, der auf natürlichem Wege in Gefangenschaft Nachwuchs gezeugt

hat.



Informationen über das Baby

Geburtsdatum: 1:11 morgens, 18. September 2016

Geschlecht: weiblich

Gewicht: 197 g



Die Riesenpanda-Zuchtforschung der Adventure World und ihre

Ergebnisse



- Zuchtforschung



Die Adventure World begann, weltweit erstmalig, seine

Zuchtforschung über Riesenpandas mit geliehenem Nachwuchs aus China.

Derzeit gibt es etwa 1.800 wild lebende Riesenpandas, und die

Forschung über die Riesenpandazucht in Gefangenschaft gilt als

wichtig für ihren Schutz und die Zunahme der Population. 1994 wurde

die Adventure World zum japanischen Standort der chinesischen

Zuchtforschungsstation für Riesenpandas in Chengdu, und die

gemeinsame Forschung über die natürliche Fortpflanzung von

Riesenpandas begann mit geliehenem Nachwuchs. 2000 kam das

Riesenpanda-Weibchen Mei Mei nach Japan hinüber und das "Projekt

Glück" wurde mit dem Ziel gestartet, die Riesenpandas und alle



beteiligten Personen glücklich zu machen.



- Zuchtergebnisse



Die Adventure World hat mit Erfolg 15 Riesenpandas gezüchtet. Am

6. September 2000 wurde mit Rauhin der erste Riesenpanda in der

Adventure World geboren. Insgesamt kamen dort inklusive Rauhin bisher

15 Riesenpandas zur Welt und bilden eine große Riesenpanda-Familie.

Von den acht dort aufgewachsenen Riesenpandas, die später wieder nach

China zurückgebracht wurden, haben zudem vier erfolgreich Nachwuchs

bekommen, so dass bis September 2016 zehn Riesenpandas geboren

wurden.



Glückliche Pandafamilie

Stammbaum der Pandafamilie:

(Foto 2:

http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M104040/201609264628/_prw_OI3

fl_8eQPd686.jpg)



Derzeit leben acht Riesenpandas in der Adventure World. Verfolgen

Sie weiterhin das Leben der großen Pandafamilie!



Ort: Shirahama, Präfektur Wakayama, Japan

Fläche: 800.000 qm

Eröffnet am: 22. April 1978

Betreiber: AWS Co., Ltd.

Homepage: http://www.aws-s.com/english/index.php



Informationen zur Adventure World



Insgesamt 1.400 Tiere aus 140 Land- und Meerestierarten und Vögeln

leben in der Adventure World, einem Themenpark mit dem Motto "Kontakt

mit Menschen, Tieren und Natur" in der Stadt Shirahama in der

Präfektur Wakayama auf der südlichen Spitze der warmen Kii-Halbinsel.

Der Park engagiert sich mit Erfolg bei Forschungsaktivitäten zum

Schutz und zur Zucht von seltenen Tieren, darunter Riesenpandas. Im

Sinne der Unternehmensphilosophie "Ein lächelndes Unternehmen bietet

Zeit und warme Herzen" will AWS Co., die Betreibergesellschaft des

Themenparks, auch weiterhin für echtes Lächeln sorgen, indem viel

fürs "Herz" geboten wird und alle beteiligten Personen wertvolle

"Zeit" miteinander verbringen.



Künstlerskizze der Anlagen:

(Foto 3:

http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M104040/201609264628/_prw_OI4

fl_Z3x0jf51.jpg)







