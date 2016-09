CSA Group Eröffnet Hochmodernes Prüflabor Für Elektromedizinische Geräte In Seoul

(ots) -



Neues Labor Ist Bestandteil Der Expansion Im Gesundheitswesen Und

Des Globalen Dienstleistungsangebots



Die CSA Group, ein weltweit führender Anbieter von

Dienstleistungen in den Bereichen Normenentwicklung, Produktprüfung

und -zertifizierung, gab heute die Eröffnung eines neuen

medizinischen Prüflabors im Songpa-Bezirk von Seoul bekannt. Das

Labor ist auf die Prüfung und Zertifizierung von elektromedizinischen

Geräten und Laborausrüstungen spezialisiert, darunter Medizinprodukte

für die häusliche Versorgung, Röntgengeräte, HF-Chirurgiegeräte,

Infusionspumpen, EKG-Geräte, Lasergeräte, endoskopische Geräte,

multifunktionale Patientenüberwachungsgeräte, Mikroskope und

Sterilisatoren.



"Angesichts des starken Wachstums der koreanischen

Medizinprodukteindustrie freut sich die CSA Group, ihr größtes

Prüflabor für elektromedizinische Geräte in Asien zu eröffnen. Die

hochmoderne Einrichtung wird umfassende Prüf- und

Zertifizierungsdienstleistungen für koreanische

Medizinproduktehersteller bereitstellen, um ihnen den effektiven

Zugang zu nordamerikanischen und globalen Märkten zu ermöglichen.

Unsere Experten bieten ein umfangreiches Angebot lokalisierter Prüf-

und Zertifizierungsdienstleistungen für ein breites Spektrum an

Medizinprodukten und verfügen über das nötige Know-how zu

unterschiedlichen Umwelt-, Sicherheits- und Leistungsnormen", sagte

Danny Yoon, Area Director der CSA Group für Asien.



Das neue Labor erbringt zudem Dienstleistungen für Gewerbe- und

Haushaltsgeräte, Audio-/Videogeräte und Haustechnikprodukte. Das

Angebot der CSA Group Korea umfasst Programme zur Prüfung von

Nachhaltigkeit und Energieeffizienz nach nordamerikanischen Normen.

Die CSA Group entwickelte vor kurzem gemeinsam mit anderen

Beteiligten ein Nachhaltigkeitssiegel und eine Reihe von

Nachhaltigkeitsnormen für Haushaltsprodukte, um Verbrauchern beim



Erkennen umweltverträglicher Produkte zu helfen.



Neben der Produktprüfung und -zertifizierung werden spezielle

Inspektionsdienstleistungen und Field Evaluation Services angeboten.

Dabei erfolgt eine Bewertung nach den in den USA und Kanada geltenden

Sicherheitsanforderungen. Die Prüfung wird beim Kunden vor Ort

durchgeführt. Bei erfolgreichem Verlauf der Bewertung und der

Erfüllung aller Anforderungen werden die geprüften Einheiten mit

einem Special-Inspection-Prüfzeichen (Kanada) oder einem

Field-Evaluation-Prüfzeichen (USA) versehen. Diese Dienstleistung ist

für Unikate, Produkte mit begrenzter Stückzahl und nicht eingetragene

elektrische Geräte gedacht. Das Verfahren wird je nach Anfrage des

Kunden bei der Herstellung, während des Vertriebs, am endgültigen

Installationsort oder einer Kombination aus diesen Möglichkeiten

durchgeführt.



Über den Bereich Prüfung, Inspektion und Zertifizierung bei der

CSA Group



Die CSA Group ist eine globale Organisation, die sich für die

Förderung von Sicherheit, Gemeinwohl und Nachhaltigkeit einsetzt. Sie

bietet nicht nur Prüf-, Inspektions- und

Zertifizierungsdienstleistungen in verschiedenen Marktsegmenten wie

Haushalt und Gewerbe, Industrie, Gesundheitswesen und Automobile,

sondern führt auch Funktionssicherheits- und

Managementsystemzertifizierungen durch. Die CSA Group ist einer der

größten Anbieter von Sicherheits- und Umweltzertifizierungen für

Kanada und die USA. Weltweit sind Milliarden von Produkten mit dem

CSA-Prüfzeichen gekennzeichnet. Weitere Informationen zur CSA Group

finden Sie auf http://www.csagroup.org.



http://www.youtube.com/user/csastandards



https://twitter.com/csa_group



http://www.linkedin.com/company/csa-group



https://www.facebook.com/CSA-Group-113511338721494/



CSA Group - Kontakt:



Eugene Son



CSA Group Korea Ltd.



+82-2-6371-6000



eugene.son(at)csagroup.org







Medienkontakt:



Berry Kwon



Hill+Knowlton Strategies



+82-2-2287-0926



berry.kwon(at)hkstrategies.com







CSA Group - Medienkontakt



Pino Chen



CSA Group



+021-54261199-822



pino.chen(at)csagroup.org



Original-Content von: CSA Group, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

CSA Group

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 28.09.2016 - 04:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1405392

Anzahl Zeichen: 4716

Kontakt-Informationen:

Firma: CSA Group

Stadt: Seoul, Südkorea





Diese Pressemitteilung wurde bisher 123 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung