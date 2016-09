Update zu Rye Patchs ‚Florida Canyon‘-Mine

Derweil geht die Goldgewinnung von den bereits vorhandenen Laugungsmatten der ‚Standard‘- und der ‚Florida Canyon‘-Mine weiter.

(firmenpresse) - Der angehende kanadische Edelmetallproduzent Rye Patch Gold (ISIN: CA7837271005 / TSX-V: RPM) hat ein weiteres Update zu der im Juli erworbenen 'Florida Canyon'-Mine im US-Bundesstaat Nevada veröffentlicht. Demnach kommen die Arbeiten an dem Projekt, die bis zum Ende des 4. Quartals abgeschlossen sein sollen, gut voran und liegen weiterhin sowohl im Budget als auch im Zeitplan. Bis zur geplanten Wiederinbetriebnahme der Mine müssen allerdings noch drei entscheidende Punkte der 'To-do-Liste' abgearbeitet werden:



1. Bau der neuen Phase-1-Laugungsmatten:



Bereits am 25. August starteten die groben Erdarbeiten zur Errichtung der neuen, etwa 8 Mio. USD teuren Laugungsmatten sowie der dazugehörigen Absetzteiche. Anschließend wurde mit der Erstellung eines Unterbelags aus Lehm begonnen. Mittlerweile sind 75 % dieses Bauabschnitts abgeschlossen. Im Oktober steht nun das Ausrollen der Kunststoffbahnen für die Teiche und Matten an. Bis Ende November soll die rund 405.000 m² große Laugungsfläche schließlich mit Erz aufgefüllt werden.



2. Verlegung des Brechers:



Die rund 2 Mio. USD teure Verlegung des auch als 'Crusher' bekannten Gesteinsbrechers von der rund 8 km südlich gelegenen 'Standard'-Mine zur 'Florida Canyon'-Liegenschaft verläuft bislang zügiger als gedacht. Die groben Erdarbeiten am neuen Standort sind bereits weitgehend abgeschlossen und noch in diesem Monat soll das neue Zementfundament für den Brecher gegossen werden. Dieser soll danach montiert und voraussichtlich bis Mitte Oktober einsatzbereit gemacht werden. Ende Oktober will man dann mit der Bevorratung und Zerkleinerung von Abdeckmaterial sowie der Verarbeitung erster Erzlieferungen aus der Mine beginnen.



3. Aufarbeitung der Fahrzeugflotte:



Für die Wartung und Instandsetzung der umfangreichen Fahrzeugflotte der 'Florida Canyon'-Mine wurden zwar 3 Mio. USD veranschlagt, die jedoch nach aktuellem Stand nicht komplett benötigt werden, auch wenn derzeit noch ein Schaufellader und 4 LKW zur Aufarbeitung anstehen. Insgesamt verfügt die Mine über 3 Schaufellader, 17 Caterpillar-Muldenkipper der Modellreihen '785' (12 Fahrzeuge) und '777' (5 Fahrzeuge), 2 Tanklaster für den Wassertransport sowie einen Planierer.





Angesichts des bislang reibungslosen Verlaufs der Arbeiten an der 'Florida Canyon'-Mine rechnet man bei Rye Patch damit, wie geplant noch in diesem Jahr mit der ersten Goldproduktion von den neuen Laugungsmatten beginnen und im Laufe des 1. Quartals 2017 deren volle Produktionskapazität erreichen zu können. Aktuell ist man allerdings noch dabei, das hierfür erforderliche Personal anzuwerben. Bis spätestens Anfang 2017 soll die Belegschaft jedoch komplett sein. Derweil geht die Goldgewinnung von den bereits vorhandenen Laugungsmatten der 'Standard'- und der 'Florida Canyon'-Mine weiter. Der Erlös dieser Produktion soll zur Kostendeckung der angestrebten Wiederinbetriebnahme der 'Florida Canyon'-Mine beitragen.





Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass JS Research oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können.



Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.



Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien, noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.





Datum: 28.09.2016

Sprache: Deutsch

