stern-RTL-Wahltrend: AfD mit 14 Prozent auf neuem Höchststand - Umfrage: Obergrenze für Flüchtlinge spaltet die Republik

(ots) - Nach ihrem Erfolg bei der Wahl zum Berliner

Abgeordnetenhaus, in dem sie mit 14,2 Prozent der Wählerstimmen

vertreten sein wird, kann die AfD auch bundesweit zulegen. Im

Vergleich zur Vorwoche gewinnt sie einen Punkt hinzu und kommt im

stern-RTL-Wahltrend nun auf 14 Prozent - ihr bislang höchster Wert.

Wenn jetzt der Bundestag neu gewählt würde, wäre die AfD damit

drittstärkste Kraft - hinter der Union aus CDU und CSU mit weiterhin

33 Prozent und der SPD mit 23 Prozent. Für die Grünen würden sich 10

Prozent der befragten Wahlberechtigten entscheiden - ein Punkt

weniger als in der Vorwoche - und für die Linke 9 Prozent. Die FDP

bleibt bei 6 Prozent. Auf die sonstigen kleinen Parteien entfallen

zusammen 5 Prozent. Der Anteil der Nichtwähler und Unentschlossenen

beträgt 25 Prozent, 3,5 Prozentpunkte weniger als bei der

Bundestagswahl 2013.



"Wie zuvor schon in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt zog

die AfD auch in Berlin massiv Wähler an, die zuvor ihr Kreuz bei der

NPD oder anderen rechtsextremen Parteien gemacht hatten", sagt

Forsa-Chef Manfred Güllner, "ein Trend, der auch auf Bundesebene zu

registrieren ist." Denn in der politischen Selbsteinschätzung

verorten sich laut Güllner die AfD-Anhänger auf einer Skala von 1 bis

10 - von links nach rechts - schon jetzt im Schnitt bei 6,2

(Wahlberechtigte insgesamt: 4,5).



In einer weiteren Umfrage ermittelte das Forsa-Institut für den

stern, wie die Deutschen zu einer von der CSU geforderten Obergrenze

von 200.000 Flüchtlingen pro Jahr stehen. Demnach befürworten 47

Prozent eine solche Obergrenze ¬- darunter 69 Prozent der CSU- und 80

Prozent der AfD-Anhänger. Dagegen sprechen sich ebenfalls 47 Prozent

aus - darunter mehrheitlich die Anhänger der Grünen (78 Prozent), der

Linken (65 Prozent), der SPD (61 Prozent) und der CDU (51 Prozent).





Dass Kanzlerin Angela Merkel Fehler in ihrer Flüchtlingspolitik

eingeräumt hat, halten 58 Prozent der Bundesbürger für angemessen und

richtig. 27 Prozent sind der Auffassung, dass diese Selbstkritik

nicht notwendig gewesen sei, für 7 Prozent reicht sie dagegen noch

nicht aus. 46 Prozent der Befragten meinen, dass Merkel ihren Kurs in

der Flüchtlingspolitik längst geändert hat, 47 Prozent sehen das

nicht so - darunter vor allem Sympathisanten der CSU (64 Prozent) und

der AfD (56 Prozent).



Datenbasis Wahltrend: Das Forsa-Institut befragte vom 19. bis 23.

September 2016 im Auftrag des Magazins stern und des Fernsehsenders

RTL 2506 repräsentativ ausgesuchte Bundesbürger, die durch eine

computergesteuerte Zufallsstichprobe ermittelt wurden. Die

statistische Fehlertoleranz liegt bei +/- 2,5 Prozentpunkten.



Datenbasis Merkel-Umfrage: Das Forsa-Institut befragte am 22. und

23. September 2016 im Auftrag des Magazins stern 1001 repräsentativ

ausgesuchte Bundesbürger, die durch eine computergesteuerte

Zufallsstichprobe ermittelt wurden. Die statistische Fehlertoleranz

liegt bei +/- 3 Prozentpunkten.



