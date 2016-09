Epilepsie braucht Offenheit - DESITIN unterstützt 20. Tag der Epilepsie

(ots) - Am 05. Oktober 2016 findet der 20. Tag der

Epilepsie unter dem Motto "Epilepsie braucht Offenheit" statt. Damals

wie heute dient dieser Aktionstag der Aufklärung und besseren

Akzeptanz für Epilepsieerkrankungen. Auch in diesem Jahr werden auf

der Zentralveranstaltung in Berlin ausgewählte Referenten, Menschen

mit Epilepsie und deren Angehörige in Podiumsgesprächen darüber

diskutieren, was sich in den letzten 20 Jahren im Bereich der

Epilepsie verändert hat. Daneben informieren verschiedene Austeller

vor Ort über das Krankheitsbild sowie Therapiemethoden - darunter

auch die DESITIN Arzneimittel GmbH aus Hamburg.



Bereits 1996 wurde der Tag der Epilepsie als Aktionstag von der

Epilepsie-Selbsthilfe ins Leben gerufen, um das Verständnis für das

komplexe Thema zu verbessern und Berührungsängste abzubauen. Seitdem

findet der Tag der Epilepsie jährlich am 05. Oktober unter einem

bestimmten Motto statt. Sowohl Landesverbände als auch regionale

Selbsthilfegruppen beteiligen sich mit vielfältigen Veranstaltungen

und Informationsständen an diesem Tag. Unterstützt werden sie dabei

vom Bundesverband, der Aktionspakete mit Informationsblättern und

Plakaten stellt und eine Zentralveranstaltung organisiert, um damit

bundesweit auf die Anliegen von Menschen mit Epilepsie aufmerksam zu

machen und ihnen einen Zugang zu den zahlreichen Angeboten der

Selbsthilfegruppen zu gewährleisten.



Unter dem Motto "Epilepsie braucht Offenheit" fand der erste Tag

der Epilepsie statt. Das wird auch in diesem Jahr das

Schwerpunktthema bilden. Denn der Bedarf an Aufklärung und Offenheit

gegenüber dieser Erkrankung ist nach wie vor hoch und von

wesentlicher Bedeutung. Bei der Zentralveranstaltung im

Charlottenburger Rathaus in Berlin kommen verschiedene Fachreferenten

aus der Epileptologie, der Epilepsieberatung und Betroffene zusammen,



um über die Entwicklung der vergangenen 20 Jahre zu diskutieren.

Zudem können sich Besucher an Infoständen ausführlich informieren und

mit den Referenten persönlich in Kontakt treten. Neben der

Selbsthilfe und der Epilepsieberatung ist auch die DESITIN

Arzneimittel GmbH mit einem Stand vor Ort.



Die Teilnahme an der Zentralveranstaltung ist kostenlos, eine

Anmeldung ist nicht erforderlich.



DESITIN unterstützt 20. Tag der Epilepsie



In den vergangenen Jahren hat sich die DESITIN Arzneimittel GmbH

als einer der führenden Arzneimittelhersteller im Bereich der

Epilepsie etabliert. Dabei hat sich das international tätige

Unternehmen mit Sitz in Hamburg nicht nur der Produktion und dem

Vertrieb von Präparaten für die Therapie von Epilepsie verschrieben.

Vielmehr möchte DESITIN das Bewusstsein für diese Erkrankungen

schärfen und Betroffenen aktiv zur Seite stehen. Aus diesem Grund

unterstützt das Unternehmen nicht nur den Tag der Epilepsie sowie

verschiedene Patientenvereinigungen, sondern wendet sich auch mit

verschiedenen Aktionen direkt an den Patienten. Derzeit findet

beispielsweise ein Malwettbewerb für Kinder mit Epilepsie statt. Bis

zum 31. Oktober können Kinder bis 16 Jahre ihre Bilder zum Thema

"Mein schönster Traum" einreichen. Weitere Informationen hierzu

finden Sie auf der DESITIN Homepage unter

http://www.desitin.de/?id=8708.



Darüber hinaus stellt DESITIN für Betroffene und deren Angehörige

kostenlos Patientenbroschüren zur Verfügung und leistet damit einen

wesentlichen Beitrag zur Aufklärung und Unterstützung bei Epilepsie.

Auf der Website von Desitin kann man diese kostenfrei herunterladen:

http://ots.de/ByOiC







Keywords (optional):

