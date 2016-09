Lithium Spezial-Report der Swiss Resource Capital AG

Lithium - DER Stoff des 21. Jahrhunderts kommt gerade erst in Fahrt!

Lithium Hartgestein freie Natur

(firmenpresse) - Kohlenstoff war die Vergangenheit - Lithium ist die Zukunft

Wohl selten hat in der Historie ein chemisches Element einen ähnlich hohen Stellenwert eingenommen, wie es Lithium in den kommenden Jahrzehnten einnehmen wird. Spätestensseit Bekanntwerden der Pläne von Tesla Motors, ab 2017 in seiner Gigafactory bis zu 500.000 Elektrofahrzeuge pro Jahr bauen zu wollen, ist Lithium in Zusammenhang mit Lithium-Ionen-Akkus in aller Munde. Das Metall ist in seinem zukünftigen Stellenwert höchstens noch mit Kohlenstoff zu vergleichen, der nicht nur in Form von Kunststoff eine enorme Wichtigkeit im täglichen Leben einnimmt, sondern vor allem auch als Energie-Lieferant in Form von Kohle und Rohöl. Während Kohlenstoff allen voran ein Energielieferant und Energieträger ist, wird Lithium mehr und mehr zum Energiespeichermedium der Zukunft.



Alles Wissenswerte finden Sie hier im Lithium Report: http://www.resource-capital.ch/fileadmin/reports/2016/kw38/de_Lithium_ES.pdf



Interview mit Fondsmanager Tobias Tretter: http://rohstoff-tv.net/c/mid,3433,Interviews/?v=296891



http://www.resource-capital.ch



Swiss Resource Capital AG

Poststr. 1, 9100 Herisau

