Faber Audiovisuals stattete Weltmeisterschaft der Ruderer in Rotterdam aus

In Rotterdam fand auf der Regattastrecke Willem Alexanderbaan die bisher größte Weltmeisterschaft in der Geschichte des Ruderns statt. 2.000 Teilnehmer kämpften sieben Tage lang in verschiedenen Kategorien um die Weltmeistertitel, darunter Junioren, U23 und die nicht-olympischen Klassen aus 70 Nationen. Rund 28.000 Zuschauer sorgten entlang der Regattastrecke für große Emotionen.

(firmenpresse) - Für die medientechnische Ausstattung der Ruder-Weltmeisterschaft zeichnete Faber Audiovisuals verantwortlich. Das Unternehmen stellte unter anderem eine 200 qm große M8 LED-Videowand von AOTO an der Ziellinie für Live-Bilder sowie die Präsentation von Start- und Ergebnislisten zur Verfügung, installierte eine 26 qm große ROE MC7 LED-Videowand im Trainingsbereich der Athleten, die ebenfalls mit Live-Bildern und Informationen bespielt wurde, und bot die Abspielfläche für Sponsorenwerbung auf einer 60 Meter langen ROE MC7 LED-Bande, die ihren Platz entlang der Ziellinie bekam.



Für die Liveaufnahmen setzte das Faber Team auf vier Remote-Kameras an den 500-Meter-Marken, eine LDK 8000 Kamera auf dem Zielturm und eine weitere LDK 8000 Kamera im Begleitauto mit Drahtlosverbindung, das zwischen den 1.000- und 2.000-Meter-Marken pendelte. Zusätzlich waren diverse Schulterkameras im Betrieb. Die Bildverarbeitung erfolgte mit einer HD-Kameraregie, die Ausspielung der Signale an die Bildwände mit einer Analogway Ascender Steuerung für Split-Screens.



























Faber Audiovisuals ist ein spezialisiertes Unternehmen für die Umsetzung internationaler Events mit LED- und audiovisuellem Equipment, das zur NEP Group in den USA gehört. Das Unternehmen wurde von Cees Jan Faber gegründet, hat seinen Hauptsitz in Sint Annaparochie in den Niederlanden und ist seit Oktober 2015 auch in München ansässig. Die Leitung von Faber Audiovisuals in Deutschland haben General Manager Hubert Gryson und Sales Director Nidal Echaust übernommen. Über Tochtergesellschaften ist Faber Audiovisuals auch in Dubai und in den USA vertreten.



