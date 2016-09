Im Urlaub spielend Tennis lernen mit urlaubsworld.de

Sportreisen liegen im Trend. Seit den Erfolgen von Angelique Kerber als die neue Nummer 1 im Damen-Tenniswelt befindet sich Tennis im Aufwind. Immer mehr Urlauber buchen eine Tennisreise online.

(firmenpresse) - Nur mit dem entsprechenden Training können Tenniskenntnisse verbessert und das persönliche Spiel professioneller gestaltet werden. Dafür nehmen viele Tennisspieler in lokalen Tennisklubs regelmäßig an wöchentlichen Trainings teil. Bei der Teilnahme an einem durchgehenden Intensivtraining können allerdings schnellere Fortschritte erzielt werden. Für das Tennistraining muss man sich allerdings auch Zeit nehmen, um sich voll und ganz auf das Training konzentrieren zu können. Ein professioneller Tennisurlaub eignet sich ideal, da man sich täglich auf dem Tennisplatz aufhalten und Spielspaß erleben kann.



Auf urlaubsworld.de hat man die Möglichkeit, ausgesuchte Tennishotels, Pauschal- und Gruppenreisen zu buchen. Meist befinden sich die Hotels im In- und Ausland in renommierten Sportorten mit traumhafter Umgebung. Neben dem Tennis spielen bietet sich dann das Erkunden Urlaubsregion an. Meist kann man durch unterschiedliche Aktivitäten die weitere Umgebung kennenlernen. Trotzdem bleibt genügend Zeit, sich auf das Wesentliche, nämlich das Training mit einem professionellen Trainer, zu konzentrieren. Die Tennisplätze können aber auch oft abseits der Trainingsstunden genutzt werden.

In den vergangenen Jahren hat sich urlaubsworld.de als Anbieter von Sport- und Tennisreisen am Markt etabliert. Hier können sowohl Tennisreisen für Anfänger als auch für Profis gebucht werden. Sportreisen liegen im Trend - was die steigenden Zahlen der Urlauber in diesem Bereich zeigen. In der Reisedatenbank stehen für einen einzigartigen Tennisurlaub in Einzel- oder Gruppenreisen eine ganze Reihe von Ländern zur Auswahl. So kann man in den schönsten Umgebungen Europas seine Fähigkeiten im Tennissport verbessern und einen rundum sportlichen Urlaub genießen.













