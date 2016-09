"500 Jahre Reformation - und jetzt?!" / Magazin-Workshop auf Luthers Spuren

(ots) - Anlässlich des Reformationsjubiläums im Jahr

2017 lädt die Evangelische Kirche im Rheinland zu einem

interdisziplinären Magazin-Workshop ein. "500 Jahre Reformation- und

jetzt?!" ist die Aktion überschrieben, bei der die Teilnehmerinnen

und Teilnehmer zusammen mit Gestaltern, Fotografen und Journalisten

ein Magazin erarbeiten und veröffentlichen werden.



In dem Workshop, der vom 6. bis 11 März 2017 (Vorbereitungstreffen

vom 17. bis 19. Februar) in Düsseldorf in Kooperation mit Publish

Yourself! stattfindet, geht es darum, nach Geschichten des Umbruchs

zu suchen - so wie Luther an der Schwelle zu einem neuen

Medienzeitalter auftrat und die neuen Möglichkeiten nutzte, um eine

kulturelle Reformation Europas anzustoßen. So fragt der Workshop zum

Beispiel "Wer sind im Jahr 2017 die Agentinnen und Agenten des

Wandels? Von wem gehen heute noch reformatorische Impulse aus?"



Angesprochen sind Studentinnen und Studenten sowie Young

Professionals, die in den Feldern Theologie, Geisteswissenschaften,

Journalismus, Gestaltung, Illustration oder Fotografie aktiv sind.

Vorausgesetzt werden Grundlagen in Publizistik, Journalismus,

Editorial Design oder Fotografie. Bewerbungen sind bis 31. Oktober

2016 per Mail an birgitt.fuelling(at)ekir-lka.de möglich. Sie sollten

ein kurzes Motivationsschreiben und gerne ein aussagekräftiges

Portfolio mit Textbeispielen, Fotos und/oder gestalterischen Arbeiten

enthalten. Die Unterlagen als PDF-Datei dürfen maximal 2 MB groß

sein. Rückfragen beantwortet Pfarrer Martin Engels, Telefon

0211/4562-401.



Details unter: www.ekir.de/url/aWr







