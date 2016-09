Engagement ohne Wenn und Aber - Vor Ort nah sein und da sein (AUDIO)

Essen ausgeben, gemeinsam einen Kindergarten renovieren oder

einfach einer gemeinnützigen Organisationen etwas Geld spenden -

soziales Engagement hat viele Gesichter und nicht nur das von

Privatpersonen. Zahlreiche Unternehmen und Organisationen engagieren

sich, sei es, indem sie Mitarbeiter einen Tag freistellen oder durch

eigens ins Leben gerufene Stiftungen. Auch die deutschen Volksbanken

und Raiffeisenbanken engagieren sich an ihren jeweiligen Standorten.

Nun wurde in einer bundesweiten jährlichen Umfrage Bilanz über das

gesellschaftliche Engagement der Genossenschaftlichen FinanzGruppe

Volksbanken Raiffeisenbanken für das Jahr 2015 gezogen. Oliver Heinze

berichtet.



Sprecher: Viele Unternehmen in Deutschland spenden und

unterstützen zum Beispiel Vereine, Kinder oder Senioren. Natürlich

reden Unternehmen auch gern über das Geld, das sie aufbringen.

Melanie Schmergal, verantwortlich für Sponsoring beim Bundesverband

der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, erklärt, warum sich

die deutschen Genossenschaftsbanken mit 136 Millionen Euro engagiert

haben.



O-Ton 1 (Melanie Schmergal, 0:21 Min.): "Die Genossenschaftsbanken

machen ja nicht nur die Geschäfte in der Region, in dem Ort, in dem

sie sitzen. Sie sind ja auch Bürger des Ortes und als Bürger des

Ortes wissen sie ganz genau, wo vor Ort der Schuh drückt. Und da

bringen sie sich halt auch ein, mit der Bank oder auch mit ihren

Mitarbeitern. Am Ende des Tages ist das die genossenschaftliche Idee,

den Leuten zu helfen, sich selber zu helfen."



Sprecher: Dabei geht es nicht nur um Geldspenden.



O-Ton 2 (Melanie Schmergal, 0:22 Min.): "Ein Beispiel ist ein

Dorfladen, den ich kenne. Die Leute im Ort wussten nicht mehr, wo sie

einkaufen sollten, weil es keine Möglichkeit gab. Was ist passiert?



Gemeinsam mit dem Ort hat die Bank einen neuen Laden gegründet und

bringt sich ein, nicht nur mit Geld, sondern die macht die

Verwaltung. Die macht die Inventur. Die macht die Kasse. Und jetzt

können alle im Ort wieder einkaufen. Es gibt wieder Eier, es gibt

wieder Milch, es gibt wieder Brot im Dorf."



Sprecher: Ein Beispiel, das für viele steht, denn allgemein

engagieren sich die Deutschen sehr stark, erklärt der Soziologe und

Verwaltungswissenschaftler Holger Backhaus-Maul, wissenschaftlicher

Mitarbeiter an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und

Vorstandsmitglied der Stiftung Aktive Bürgerschaft.



O-Ton 3 (Holger Backhaus-Maul, 0:20 Min.): "Ein Drittel der

Bevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland ist engagiert. Die

Beteiligten engagieren sich immer in unterschiedlicher Art und Weise.

Junge Menschen stärker online-basiert, ältere in eher klassischen

Vereinen und Verbänden mit einer hohen Verlässlichkeit. Insgesamt ist

das Bild sehr positiv."



Mehr Infos und alle Zahlen zum Engagement der Genossenschaftlichen

FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken für das Jahr 2015 finden

Sie im Internet unter www.bvr.de/engagement.



