Von der Stammdatenpflege zu SAP CEC: FIS erfolgreich auf dem DSAG-Jahreskongress 2016

Vor dem Hintergrund der jüngsten Mehrheitsbeteiligung an der E-Commerce Agentur Hamburger Medienwerft spann die FIS GmbH den roten Faden ihres Auftrittes zum diesjährigen DSAG-Jahreskongress in Nürnberg.

(firmenpresse) - Gezeigt wurde ein marktorientiertes Lösungsportfolio, mit dem SAP-Anwender die digitale Transformation vorantreiben können – von der Stammdatenverwaltung bis zu kundenorientierten Frontend-Anwendungen.

Anzahl und Qualität der Kontakte lagen noch einmal über den Vorjahren, „die Teilnahme am DSAG-Kongress hat sich daher aus unserer Sicht wieder mehr als gelohnt“, so Dirk Schneider, Head of Sales der Business Unit Smart Products der FIS GmbH.

Mit der Beteiligung an der Hamburger Medienwerft deckt die FIS inzwischen das komplette SAP-Themenspektrum für den Bereich Customer En-gagement and Commerce (CEC) in einem Portfolio ab. Über eigene Lö-sungen für Stammdatenverwaltung und elektronischen Datenaustausch ist sichergestellt, dass kundenorientierte Prozesse auf einer soliden Datenbasis stattfinden. Dieses Zusammenwachsen der Prozesse ist elementarer Bestandteil der Digitalen Transformation, die sich auch der DSAG-Jahreskongress 2016 als Leitbild gesetzt hat. So war das Interesse am FIS-Stand groß, denn der SAP Goldpartner zeigte dort, wie Datenmengen beherrschbar werden und mit welchen Instrumenten sich aus Informationen Mehrwerte für das Business extrahieren lassen.







Die FIS Informationssysteme und Consulting GmbH ist ein unabhängiges Unternehmen mit über 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, das seinen Schwerpunkt in SAP-Projekten hat. In der Tochtergesellschaft FIS-ASP GmbH betreiben und administrieren fast 100 Spezialisten die SAP-Systeme von Kunden in FIS-ASP-Rechenzentren, die nach den modernsten Standards ausgestattet sind. Die FIS ist als SAP Systemhaus mit Gold-Status der Partner für die Planung der Systeme, deren Infrastruktur und Implementierung der Systeme bis hin zum Support nach dem Go-Live. Die FIS GmbH arbeitet auf allen von der SAP freigegebenen Hardware-Plattformen und pflegt langjährige, gute Partnerbeziehungen zur SAP AG, Walldorf und Wincor Nixdorf, Paderborn. Die FIS GmbH ist selbstverständlich ISO 9001-zertifiziert.

Kommentare zur Pressemitteilung