Hochwertige Schutzhauben für die wertvollen Teakholz Gartenmöbel

Das Unternehmen Kai Wiechmann verfügt im Bereich von Möbeln und hier auch speziell für Teak Holzmöbel für den Außenbereich über langjährige Erfahrungen.

(firmenpresse) - Deshalb kann das Unternehmen nicht nur für die Anschaffung des Mobiliars, sondern darüber hinaus auch für die Pflege und den guten Erhaltungszustand der Gartenmöbel wichtige Hilfestellungen leisten. Bei Kai Wiechmann kann der Kunde somit nicht nur das Gartenmobiliar aus hochwertigem Teakholz kaufen sowie wichtige Tipps und Ratschläge für die Pflege bekommen. Auch für den konkreten Schutz der Möbel steht Kai Wiechmann mit seinem Team zur Verfügung.



Ein sehr wichtiger Schutz für die hochwertigen Garten Teakholz Möbel sind die langlebigen Premium Schutzhüllen, die in Top Qualität zur Verfügung stehen. Die Premium Schutzhüllen sind alle in Deutschland gefertigt. Zwar sind Teakholzmöbel grundsätzlich auch im Winter ohne Einschränkung witterungsbeständig, allerdings sind sie dennoch nicht vor Verschmutzung im Winter geschützt. Gerade im Winter ist die Gefahr der Verschmutzung aber nicht nur aufgrund der Nichtnutzung der Möbel besonders intensiv. Auch die klimatischen Bedingungen führen zu einer verstärkten Verschmutzung, die sich beispielsweise in grünen Ablagerungen auf den hochwertigen Möbeln zeigt. Die feuchte Luft im Winter begünstigt diese Belagbildung und sorgt für eine sehr intensive Verschmutzung der Oberflächen der hochwertigen Teakmöbel, die sich dann wiederum im Frühjahr nur mit viel Mühe und unter Einsatz von starken Reinigungsmitteln beseitigen lassen.



Dieser intensiven Verschmutzung der wertvollen Teakholz Möbel lässt sich aber sehr leicht vorbeugen. Mit den Premium Schutzhüllen, made in Germany, sind die Möbel sicher vor den Witterungseinflüssen wie auch vor dem Befall von Schmutz geschützt. Gleichzeitig sind die Hauben atmungsaktiv und sorgen so für eine zuverlässige und gleichbleibende Sauerstoffversorgung, die wiederum verhindert, dass der grüne, feuchte Belag sich auf dem Mobiliar bilde und ausbreiten kann. Im Gegensatz zu den klassischen Kunststoffhaube, die besonders für Mobiliar aus Kunststoff verwendet wird, kann sich hier unter den Hauben keine Feuchtigkeit bilden und es findet ein regelmäßiger Luftaustausch unter den Hauben statt, der positiv für das Klima unter den Schutzhauben ist. Schimmelbildung und die Bildung von Moos und anderen Ablagerungen, die sich aus einem feuchten Umfeld ergeben, sind so nicht möglich.





Neben einem sehr hochwertigen Schutz des wertvollen Teakholz Mobiliars sind die Schutzhauben langlebig und belastbar. Gefertigt sind die Hauben aus einem atmungsaktiven PU-beschichtetem Textilgewebe. Dazu sind die Abdeckhauben UV-stabilisiert, was sie auch bei intensiver Sonneneinstrahlung langlebig macht. Die Abdeckhauben sind selbstverständlich wasserfest und schützen auch vor intensiven Regenschauern das gesamte unter ihnen geschützte Mobiliar. Trotz ihrer leichten Webart sind die Schutzhüllen extrem belastbar. Darüber hinaus können die Hüllen problemlos bis zu einer Waschtemperatur von 30 °C in der Waschmaschine gewaschen werden.



Mit einem Saum sowie einem Kordeldurchzug ausgestattet können die Schutzhüllen festgezurrt werden und widerstehen damit auch starkem Wind und Stürmen. Die Kordeldurchzüge verfügen über Metalldurchführungsösen, die ein Ausreißen des Materials verhindern. Ein Kordelstopper verhindert das Zurückrutschen der Kordel in den Saum. Die Abdeckungen sind bei Kai Wiechmann in der Farbe Anthrazit-Grau vorrätig. Wahlweise können sie zusätzlich in den Farben Beige sowie Dunkelgrün bestellt werden.



Vorteilhaft ist weiterhin, dass die Abdeckhauben sowohl für Bänke als auch die Liegen und Sessel bodenlang gearbeitet sind und somit Rundumschutz für das Mobiliar bieten. Für Tische wiederum stehen die Abdeckhauben mit einem seitlichen Abhang von insgesamt 15 cm zur Verfügung. Dem Kundenwunsch entsprechend können aber auch bodenlange Tischabdeckungen geliefert werden.



Individuelle Wünsche sind erfüllbar und das Unternehmen Kai Wiechmann steht gerne mit individuellen Angeboten zur Verfügung.









Die Firma Kai Wiechmann bietet seit 1974 ein breites Spektrum exklusiver Möbel an. So gehören Landhausmöbel, Englische Stilmöbel und Antiquitäten, Ledermöbel, und Teak Gartenmöbel zum Angebot.



Kai Wiechmann e.K.

Am Diebsteich 55, 22761 Hamburg

Firma: Kai Wiechmann e.K.

Ansprechpartner: Axel Wiechmann

Stadt: Hamburg

Telefon: 040-851 49 00



