BoConcept-Experience-Blogs starten Relaunch

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) Die BoConcept-Experience-Blogs Hannover, Hamburg am Fischmarkt und NRW mit Düsseldorf, Essen und Köln starten Relaunch



Die Corporate Blogs ?BoConcept-Experience? der BoConcept-Stores Hannover, Hamburg am Fischmarkt und NRW mit Düsseldorf, Essen und Köln haben ein neues Gesicht bekommen und wurden von Grund auf optisch und benutzerfreundlicher gestaltet.



Schon vor 3 Jahren starteten die BoConcept Inhaber Ole Valsgaard (Hannover und Hamburg am Fischmarkt) und Arne Kristiansen (Köln, Düsseldorf, Essen) mit einem Corporate Blog für ihre BoConcept Stores. Die zunehmend gut besuchten Blogs werden von den Lesern als übergreifende Informationsplattform rund um die lokalen BoConcept-Aktivitäten so gut angenommen, dass sich die Macher entschlossen hatten den Weg eines eigenen Blogs konsequent weiter zu gehen.



Neben der Internetpräsenz der Marke BoConcept wird auf den Blogs ?BoConcept-Experience? über lokale Themen und Events, die Menschen und die lokalen Angebote der Stores berichtet. ?Ein neues, moderneres Erscheinungsbild unserer Blogs war die logische Folge, denn der Erfolg unserer Corporate Blogs gibt uns Recht?, so Ole Valsgaard, Inhaber der BoConcept Stores Hamburg am Fischmarkt und Hannover. Die Ergebnisse können hier gesehen werden:



BoConcept NRW: http://www.boconcept-experience.de/koeln_duesseldorf_essen/



BoConcept Hamburg am Fischmarkt: http://www.boconcept-experience.de/hamburg/



BoConcept Hannover: http://www.boconcept-experience.de/hannover/





