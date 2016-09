SAKRET erhält als erstes Unternehmen in Deutschland den Blauen Engel für klassische Innenputze

Für umweltbewusste Bauherren und Architekten sind Baustoff-Prüfungen durch unabhängige Organisationen wichtig. Zwei SAKRET-Innenputze haben den Blauen Engel für besonders wohngesund erhalten.

SAKRET erhält den Blauen Engel im Umweltbundesamt in Dessau.V.Lin.Re.Petra Meier,Thomas Utermöller,D

(firmenpresse) - Die wohngesunde Alternative für Innenräume: Innenputze haben durch ihre große Oberfläche einen starken Einfluss auf das Innenraumklima und die Luftqualität. Die SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH hat als Mitglied der deutschen und europäischen SAKRET-Gruppe den SAKRET Reinkalk-Innenputz RK-IP und den SAKRET Kalk-Innenputz KIP überprüfen lassen. Beide verzichten völlig auf Zement - sie basieren auf dem traditionellen Baustoff Kalk und haben die strengen Anforderungen für das Umweltzeichen Blauer Engel erfüllt. Sie eignen sich daher für biologisches Bauen und hohe Anforderungen an die gesundheitliche Innenraumqualität bei Neubau und Renovierung. Da sie auf traditionellen Rezepturen aufbauen, können sie außerdem für Sanierungs- und Restaurierungsarbeiten in denkmalgeschützten Objekte eingesetzt werden.



Wohngesunde Innenputze

Die Luftqualität in Innenräumen kann durch unerwünschte Inhaltsstoffe beeinträchtigt werden, die als Emissionen in Umgebungsluft abgegeben werden. SAKRET RK-IP und der SAKRET KIP sind frei von solchen Inhaltsstoffen, das wichtigste Kriterium für die Verleihung des Umweltzeichens. Zu den weiteren Kriterien gehören erweiterte Schutzhinweise zur Verarbeitung und eine individuelle Allergikerberatung.

Das Umweltzeichen Blauer Engel dokumentiert, dass die Putze die Anforderungen von Baubiologen und Initiativen zur Wohngesundheit erfüllen und über die bloße Deklaration der Eigenschaften in Bezug auf Ressourcenverbrauch, Hygiene und Umweltschutz hinausgeht, die die EU-Bauproduktenverordnung fordert. Die Einhaltung der strengen Vergabegrundlagen des RAL Umwelt, der das Umweltzeichen vergibt, wird durch unabhängige Prüfinstitute bestätigt. SAKRET ist der erste große Hersteller von Innenputzen für die breite Anwendung, der den Blauen Engel für seine Produkte erhalten hat.



Über das Unternehmen

Der Name SAKRET steht für das umfassendste Werktrockenmörtel-Sortiment im Marktsegment Baustoffe. Der Ursprung des Unternehmens liegt in den USA. Der Erfinder des Werktrockenmörtels, Arthur C. Avril, begründete 1936 zur Vermark¬tung seiner fertig nach festen Rezepturen gemischten Trockenmörtel die Marke SAKRETE. In Europa lautet der Name der einheitlichen Aussprache wegen SAKRET.



Die europäische SAKRET-Gruppe ist ein Lizenznehmerverbund aus selbst-ständigen Unternehmen mit europaweit 36 Lizenzgebieten und 25 Produktions-werken in Europa, davon 5 Lizenznehmer mit 16 Werken in Deutschland. Lizenzgeber für Europa ist die SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co. KG mit Sitz in Berlin, Geschäftsführer Peter Aping.

Die deutschen und europäischen Werke stellen Grund- und Systembaustoffe für den Hochbau, Fliesen und Platten, Garten- und Landschaftsbau und Betonbau¬werke her. Die SAKRET-Gruppe in Deutschland vertreibt ihre Produktsortimente in unterschiedlicher Breite und Tiefe über die beiden Geschäftsfelder Baustofffachhandel und Baumarkt.



