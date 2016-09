Krefeld: Mit Jette und Weltgewand-t auf Wolke 7

Modisch auffallen durch ungewöhnlich raffinierte Schnittführung und bequeme Lässigkeit.

(firmenpresse) - Krefeld 28.09.2016

Ausgefallener Schnitt kombiniert mit bequemer Lässigkeit: Das ist Jette von Weltgewand’t. Die schwäbische Modedesignerin Uschi Blersch produziert ihre Kleider, Blusen, Hosen und Röcke im heimischen Atelier in Krefeld am Niederrhein. Die Kollektionen sind in kleinen Stückzahlen gehalten und fair produziert. Bei Jette trifft hochwertige Baumwolle in schwarz-weiß auf Neondetail. Jette ist vielfältig zu tragen, solo als Kleid mit Sneakers, elegant kombiniert zu einer schmalen Hose, oder vielleicht sogar perfekt für die Wolke 7? Das lässige Kleid und andere selbst designten Stücke sind jetzt neu auch online zu entdecken, unter www.weltgewand-t.de





